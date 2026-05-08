"Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany" - poinformował w piątek po południu nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podkreśliła, że "na taki komunikat czekaliśmy". "Trwa dogaszanie i likwidacja pojedynczych pożarów podściółkowych" - dodała.

Pożar mamy opanowany. Mamy pewność, że się nie rozprzestrzeni. Sytuacja jest pod kontrolą - zapewniał na konferencji prasowej w Osuchach komendant główny PSP.

Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska napisała na portalu X, że "na taki komunikat czekaliśmy od wielu dni!".

"Pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie został opanowany i nie rozprzestrzenia się. To wielki wysiłek strażaków, leśników, policjantów, wojska i wspierających ich mieszkańców" - skomentowała Hennig-Kloska.

Dodała, że trwa dogaszanie i likwidacja pojedynczych pożarów podściółkowych. "Liczymy straty. Wielkie podziękowani dla wszystkich zaangażowanych w walkę żywiołem i ratowanie ludzi, Ich majątku i przyrody".

Pożar w Puszczy Solskiej. Ruszyło śledztwo

Śledztwo mające ustalić przyczyny pożaru wszczęła w czwartek Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec powiedział w piątek, że postępowanie wszczęto m.in. z art. 163 par. 2 Kodeksu karnego dotyczącego nieumyślnego spowodowania pożaru. 

Nie mamy żadnych obiektywnych dowodów, które przemawiałyby za tezami, że doszło do umyślnego działania osób trzecich - dodał Kawalec. Zastrzegł jednak, że możliwość przeprowadzenia oględzin jest nadal ograniczona ze względu na trwającą akcję strażaków.

Pożar wybuchł we wtorek po południu. Objętych nim zostało 350 ha lasu, a działania operacyjne prowadzone były na terenie o powierzchni ok. 1000 ha. 

Puszcza Solska jest obszarem cennym przyrodniczo, są tu m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody oraz tereny ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.

