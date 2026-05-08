"Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany" - poinformował w piątek po południu nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podkreśliła, że "na taki komunikat czekaliśmy". "Trwa dogaszanie i likwidacja pojedynczych pożarów podściółkowych" - dodała.

Paulina Hennig-Kloska i Marcin Kierwiński podczas posiedzenia sztabu kryzysowego w miejscowości Osuchy

Pożar mamy opanowany. Mamy pewność, że się nie rozprzestrzeni. Sytuacja jest pod kontrolą - zapewniał na konferencji prasowej w Osuchach komendant główny PSP.

Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska napisała na portalu X, że "na taki komunikat czekaliśmy od wielu dni!".

"Pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie został opanowany i nie rozprzestrzenia się. To wielki wysiłek strażaków, leśników, policjantów, wojska i wspierających ich mieszkańców" - skomentowała Hennig-Kloska.

Dodała, że trwa dogaszanie i likwidacja pojedynczych pożarów podściółkowych. "Liczymy straty. Wielkie podziękowani dla wszystkich zaangażowanych w walkę żywiołem i ratowanie ludzi, Ich majątku i przyrody".