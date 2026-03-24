99 punktów karnych za przekroczenie prędkości zebrał poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Mejza - ustalił reporter RMF FM. Ta liczba wynika ze zsumowania kar z taryfikatora mandatów za 10 wykroczeń drogowych, które znalazły się we wnioskach do Sejmu o uchylenie posłowi immunitetu. Jaką karę pieniężną będzie musiał zapłacić polityk PiS?

Łukasz Mejza, zdj. archiwalne

Polityk PiS z rekordową liczbą punktów karnych

11,400 zł - to kwota za 9 wykroczeń Łukasza Mejzy zarejestrowanych przez fotoradary, a także za wykroczenie wykryte przez policję na drodze ekspresowej na Dolnym Śląsku. Najbardziej drastyczne przekroczenie prędkości przez polityka dotyczy właśnie okolic Polkowic. Tam gnał 200 km/h, czyli o 80 km/h za szybko.

Jeśli chodzi o fotoradary - dwa razy przekroczył prędkość o 62 km/h, raz o 60 km/h, raz o 44 km/h, trzy razy o 30 km/h i ponad 30 km/h. W jednym przypadku fotoradary zrobiły Łukaszowi Mejzie zdjęcie tego samego dnia.

Tak potężna liczba punktów karnych sprawia, że poseł PiS straci prawo jazdy. Zostanie też skierowany na pełen egzamin. Jeśli go nie zda, będzie musiał przejść normalny kurs, by przystąpić do kolejnego egzaminu.

Polityk zrzekł się immunitetu do tych dwóch wniosków. Jutro sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich ma stwierdzić prawidłowość tego zrzeczenia.

Wykaz pirackich wybryków polityka PiS z policyjnych radarów

11.11.2024 r. - 44 km/h - 11 pkt, 1000 zł,

11.11.2024 r. - 36 km/h - 9 pkt, 800 zł,

11.12.2024 r. - 62 km/h - 14 pkt, 2000 zł,

21.12.2024 r. - 62 km/h - 14 pkt, 2000 zł,

07.01.2025 r. - 60 km/h - 13 pkt, 1500 zł,

24.01.2025 r. - 30 km/h - 7 pkt, 400 zł,

06.05.2025 r. - 11 km/h - 2 pkt, 100 zł,

07.07.2025 r. - 25 km/h - 5 pkt, 300 zł,

20.08.2025 r. - 35 km/h - 9 pkt, 800 zł.

15 pkt i 2500 zł to pokłosie rajdu w okolicach Polkowic, a 84 pkt i 8900 zł to z kolei kara za pozostałe drogowe przewinienia.