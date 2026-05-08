Prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że wydał prokuratorom polecenie, aby przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi był składany równocześnie wniosek o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. "Koniec z lekceważeniem instytucji państwa" - podkreślił prokurator generalny.
- Decyzja Żurka to reakcja na piątkową próbę przedstawienia Braunowi zarzutów przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu; Braun opuścił wtedy gabinet prokuratora bez zgody i oddalił się z budynku.
- Braun ma usłyszeć zarzuty dotyczące sześciu czynów, w tym bezprawnego pozbawienia wolności, naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy w kwietniu 2025 r.
Decyzja szefa resortu sprawiedliwości jest związana z piątkową próbą przedstawienia Braunowi przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu zarzutów dotyczących m.in. pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Wrocławska prokuratura poinformowała, że w trakcie ogłaszania zarzutów Braun "samowolnie i bez zgody prokuratora opuścił gabinet, po czym oddalił się z budynku prokuratury".
Zachowanie to uniemożliwiło zakończenie czynności procesowej, jednakże nie było podstaw prawnych do jego zatrzymania. Grzegorzowi Braunowi przysługuje bowiem immunitet i do jego zatrzymania niezbędna jest zgoda Parlamentu Europejskiego - przekazał rzecznik wrocławskiej prokuratury Damian Pownuk.
Dodał, że "zatrzymanie parlamentarzysty bez takiej zgody możliwe byłoby wyłącznie w sytuacji wyjątkowej, polegającej na zatrzymaniu na gorącym uczynku przestępstwa, co nie ma zastosowania w tej sytuacji".
Nawiązując do tej informacji prokurator generalny napisał na platformie X, że "notoryczne łamanie prawa przez Grzegorza Brauna oraz jego próby ucieczki przed odpowiedzialnością wymagają zdecydowanej reakcji", a "mandat parlamentarzysty to zobowiązanie do bycia przykładem, a nie tarcza do unikania odpowiedzialności".
"Wobec uporczywego lekceważenia procedur i jawnych prób stawiania się ponad prawem, wydałem prokuratorom polecenie: przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi Braunowi, ma być składany równocześnie wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Koniec z lekceważeniem instytucji państwa" - pokreślił Żurek.