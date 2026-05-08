​Prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że wydał prokuratorom polecenie, aby przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi był składany równocześnie wniosek o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. "Koniec z lekceważeniem instytucji państwa" - podkreślił prokurator generalny.

  • Prokurator Generalny Waldemar Żurek polecił, by przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi, równocześnie składać wniosek o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.
  • Decyzja Żurka to reakcja na piątkową próbę przedstawienia Braunowi zarzutów przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu; Braun opuścił wtedy gabinet prokuratora bez zgody i oddalił się z budynku.
  • Braun ma usłyszeć zarzuty dotyczące sześciu czynów, w tym bezprawnego pozbawienia wolności, naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy w kwietniu 2025 r.
Prowokacja czy taktyka? Braun ostentacyjnie opuścił budynek prokuratury

Decyzja szefa resortu sprawiedliwości jest związana z piątkową próbą przedstawienia Braunowi przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu zarzutów dotyczących m.in. pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Wrocławska prokuratura poinformowała, że w trakcie ogłaszania zarzutów Braun "samowolnie i bez zgody prokuratora opuścił gabinet, po czym oddalił się z budynku prokuratury".

Zachowanie to uniemożliwiło zakończenie czynności procesowej, jednakże nie było podstaw prawnych do jego zatrzymania. Grzegorzowi Braunowi przysługuje bowiem immunitet i do jego zatrzymania niezbędna jest zgoda Parlamentu Europejskiego - przekazał rzecznik wrocławskiej prokuratury Damian Pownuk. 

Dodał, że "zatrzymanie parlamentarzysty bez takiej zgody możliwe byłoby wyłącznie w sytuacji wyjątkowej, polegającej na zatrzymaniu na gorącym uczynku przestępstwa, co nie ma zastosowania w tej sytuacji".

Minister Żurek: Zachowanie posła wymaga zdecydowanej reakcji

Nawiązując do tej informacji prokurator generalny napisał na platformie X, że "notoryczne łamanie prawa przez Grzegorza Brauna oraz jego próby ucieczki przed odpowiedzialnością wymagają zdecydowanej reakcji", a "mandat parlamentarzysty to zobowiązanie do bycia przykładem, a nie tarcza do unikania odpowiedzialności".

"Wobec uporczywego lekceważenia procedur i jawnych prób stawiania się ponad prawem, wydałem prokuratorom polecenie: przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi Braunowi, ma być składany równocześnie wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Koniec z lekceważeniem instytucji państwa" - pokreślił Żurek.

Wrocławska prokuratura okręgowa poinformowała w piątek po południu, że w sprawie dotyczącej pozbawienia wolności lekarki "prokurator niezwłocznie skieruje, za pośrednictwem prokuratora generalnego, wniosek do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie zgody na zatrzymanie Grzegorza Brauna i jego przymusowe doprowadzenie do prokuratury". 

Na obecnym etapie postępowania wniosek taki jest niezbędny do przeprowadzenia czynności procesowych z udziałem Grzegorza Brauna - zaznaczył prok. Pownuk.

Ruch obrońcy Brauna

W piątek obrońca Brauna, mec. Magdalena Majkowska, po wyjściu z wrocławskiej prokuratury poinformowała, że złożyła wniosek o zmianę jednostki prowadzącej śledztwo, w którym Braun ma usłyszeć zarzuty. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu nie może bezstronnie prowadzić tego postępowania - uważa Majkowska. 

Według prawniczki, wrocławska prokuratura "złamała zasadę domniemania niewinności". W związku z nagonką polityczną i naruszeniem dóbr osobistych pana posła Brauna, poseł skierował pozew o naruszenie dóbr osobistych przeciwko Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu, przeciwko Skarbowi Państwa - powiedziała Majkowska i dodała, że dlatego śledztwo w sprawie oleśnickiej powinno zostać przekazane do innej prokuratury.

Prok. Pownuk powiedział dziennikarzom, że nic nie wie o pozwie złożonym przez Brauna. Pozew miał zostać złożony do Sądu Okręgowego w Warszawie. Wrocławska prokuratura już czwarty razy wzywała na przesłuchanie Brauna i podejmowała próbę ogłoszenia mu zarzutów. Lider Konfederacji Krony Polskiej składał wnioski o wyłączenie prowadzących śledztwo prokuratorów albo przedstawiał usprawiedliwienie nieobecności.

Sprawa dotyczy wydarzeń w szpitalu w Oleśnicy

Grzegorz Braun ma usłyszeć zarzuty związane z sześcioma czynami. Cztery z nich dotyczą wydarzeń w oleśnickim szpitalu w kwietniu ubiegłego roku. Chodzi o bezprawne pozbawienie wolności lekarki w szpitalu w Oleśnicy, naruszenie jej nietykalności cielesnej (poprzez popychanie i przytrzymywanie rękoma), znieważenie słowne podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych, a także pomówienie jej o działania mogące podważyć zaufanie do zawodu lekarza.

16 kwietnia 2025 r. polityk wtargnął do Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy i próbował uniemożliwić pracę ginekolożce Gizeli Jagielskiej. Jak twierdził, dokonywał obywatelskiego zatrzymania. Lekarka, relacjonując PAP, co wydarzyło się w oleśnickim szpitalu, powiedziała m.in., że Braun wtargnął do działu administracyjnego, zagrodził jej drogę i zamknął w pomieszczeniu administracyjnym.

Decyzja Parlamentu Europejskiego ws. uchylenia immunitetu Braunowi

Kolejne zarzuty mają dotyczyć zniszczenia plakatów w marcu 2025 r. w Opolu i namawiania do popełniania przestępstw w programie opublikowanym w internecie. To zdarzenie miało miejsce 14 grudnia 2023 r. Parlament Europejski 13 listopada ubiegłego roku opowiedział się za uchyleniem immunitetu Braunowi, co otworzyło wrocławskiej prokuraturze drogę do ogłoszenia zarzutów.

W śledztwie prowadzonym przez wrocławską prokuraturę w sprawie wydarzeń w szpitalu w Oleśnicy do tej pory postawiono zarzuty działaczce Konfederacji Korony Polskiej Marcie C. oraz czterem innym osobom. C. odpowie za pozbawienie wolności lekarki Gizeli Jagielskiej poprzez uniemożliwienie jej opuszczenia gabinetu lekarskiego w szpitalu w Oleśnicy podczas "obywatelskiego zatrzymania" dokonywanego przez Brauna. Śledczy zarzucają jej również, że naruszyła nietykalność cielesną lekarki poprzez jej przytrzymywanie rękami podczas i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych lekarza.

28 kwietnia br. Parlament Europejski zagłosował za uchyleniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi po raz czwarty. Każdorazowo następuje to bowiem w odniesieniu do konkretnej sprawy. W tym przypadku chodzi o blokowanie drogi dojazdowej w Jedwabnem 10 lipca 2025 r. podczas obchodów 84. rocznicy masakry ludności żydowskiej. 

Natomiast od grudnia zeszłego roku przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe toczy się proces Brauna, w którym europoseł jest oskarżony m.in. w sprawach zgaszenia gaśnicą świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 r. oraz zajść w budynku Narodowego Instytutu Kardiologii w 2022 r., gdy w czasie pandemii Braun wszedł do szpitala z grupą osób - żadna z nich nie miała maseczek - a następnie wtargnął na spotkanie dyrekcji placówki i miał zaatakować jej dyrektora, dr. Łukasza Szumowskiego.

