Po kilku miesiącach wraca sprawa kontrowersyjnych wypowiedzi Donalda Trumpa, który poddał w wątpliwości poświęcenie na polu bitwy żołnierzy z państw sojuszniczych NATO, biorących udział w misjach na Bliskim Wschodzie. Oburzony tymi słowami polski weteran misji w Afganistanie ppłk Maciej Moryc odesłał prezydentowi Karolowi Nawrockiemu medal. Okazuje się jednak, że Kancelaria Prezydenta RP odznaczenie ponownie wysłała wojskowemu.
Sprawa wypłynęła z końcem stycznia, gdy Oficer Służby Wywiadu Wojskowego ppłk Maciej Moryc w programie emitowanym na antenie stacji TVP1 złożył publiczną deklarację o chęci zwrócenia medalu, jaki otrzymał do Stanów Zjednoczonych, przyznaną za udział w misji NATO w Afganistanie.