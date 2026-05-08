Weteran z Afganistanu odesłał odznaczenie prezydentowi

Tłumaczył, że słowa prezydenta Donalda Trumpa, który - łagodnie mówiąc - poddawał w wątpliwość zaangażowanie wojsk sojuszniczych na polu bitwy szczególnie go dotknęły. Zapowiedział wówczas, że odeśle odznaczenie do Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, by ten "przekazał go Trumpowi, gdy się z nim spotka".

Ppłk Moryc podkreślał także, że na misji w Afganistanie spędził w sumie półtora roku.

Kilka dni później postanowił zrealizować swoje telewizyjne zapowiedzi i - według ustaleń mediów - odesłał wspomniane odznaczenie do kancelarii polskiego prezydenta. Ubolewał przy tym nad brakiem jednoznacznego potępienia słów Trumpa, ze strony Karola Nawrockiego.

Reakcja prezydenta

Karol Nawrocki rzeczywiście nie zareagował stanowczo na wypowiedź amerykańskiego przywódcy, ale w serwisie X umieścił wpis odnoszący się do tej sytuacji.

"Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" - napisał prezydent.

Zwrot ws. odznaczenia

Jak informuje Onet, w sprawie nastąpił zwrot. Na adres ppłk Macieja Morysa został odesłany medal - przez Kancelarię Prezydenta RP - z informacją, że "właściwym adresatem tego rodzaju gestu jest Biuro Sekretarza Generalnego NATO".