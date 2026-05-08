Po kilku miesiącach wraca sprawa kontrowersyjnych wypowiedzi Donalda Trumpa, który poddał w wątpliwości poświęcenie na polu bitwy żołnierzy z państw sojuszniczych NATO, biorących udział w misjach na Bliskim Wschodzie. Oburzony tymi słowami polski weteran misji w Afganistanie ppłk Maciej Moryc odesłał prezydentowi Karolowi Nawrockiemu medal. Okazuje się jednak, że Kancelaria Prezydenta RP odznaczenie ponownie wysłała wojskowemu.

Sprawa wypłynęła z końcem stycznia, gdy Oficer Służby Wywiadu Wojskowego ppłk Maciej Moryc w programie emitowanym na antenie stacji TVP1 złożył publiczną deklarację o chęci zwrócenia medalu, jaki otrzymał do Stanów Zjednoczonych, przyznaną za udział w misji NATO w Afganistanie. 

Weteran z Afganistanu odesłał odznaczenie prezydentowi

Tłumaczył, że słowa prezydenta Donalda Trumpa, który - łagodnie mówiąc - poddawał w wątpliwość zaangażowanie wojsk sojuszniczych na polu bitwy szczególnie go dotknęły. Zapowiedział wówczas, że odeśle odznaczenie do Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, by ten "przekazał go Trumpowi, gdy się z nim spotka". 

Ppłk Moryc podkreślał także, że na misji w Afganistanie spędził w sumie półtora roku. 

Kilka dni później postanowił zrealizować swoje telewizyjne zapowiedzi i - według ustaleń mediów - odesłał wspomniane odznaczenie do kancelarii polskiego prezydenta. Ubolewał przy tym nad brakiem jednoznacznego potępienia słów Trumpa, ze strony Karola Nawrockiego. 

Reakcja prezydenta

Karol Nawrocki rzeczywiście nie zareagował stanowczo na wypowiedź amerykańskiego przywódcy, ale w serwisie X umieścił wpis odnoszący się do tej sytuacji. 

"Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" - napisał prezydent. 

Zwrot ws. odznaczenia

Jak informuje Onet, w sprawie nastąpił zwrot. Na adres ppłk Macieja Morysa został odesłany medal - przez Kancelarię Prezydenta RP - z informacją, że "właściwym adresatem tego rodzaju gestu jest Biuro Sekretarza Generalnego NATO".

