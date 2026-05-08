Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rynku kryptoaktywów i skierowała go do Sejmu - poinformował minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek. To już trzecia próba uchwalenia przepisów, które mają wprowadzić porządek na rynku cyfrowych aktywów.
- Rząd po raz trzeci skieruje do Sejmu projekt ustawy dotyczącej rynku kryptoaktywów.
- Prezydent Karol Nawrocki, który wcześniej wetował projekty, sam złożył własny projekt ustawy.
- Jak przekazał minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek, prezydencki projekt jest niemal identyczny z rządowym.
- Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
"We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd jeszcze w tym tygodniu skieruje do Sejmu po raz kolejny projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. I tak właśnie robimy. Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów i właśnie został skierowany do Sejmu. Robimy to po raz trzeci. I po raz trzeci Sejm i Senat uchwalą ustawę, która ma ochronić osoby inwestujące na tym rynku" - napisał w piątek Berek na platformie X.
Tymczasem prezydent Karol Nawrocki, który dwukrotnie wetował wcześniejsze projekty, sam skierował do Sejmu własny projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Jak podkreśla minister Berek, prezydencki projekt "jest niemal dosłownie skopiowanym projektem rządowym".