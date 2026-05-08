Trzy irańskie tankowce zdołały w ostatnich dniach przedrzeć się przez amerykańską blokadę cieśniny Ormuz i powrócić do Iranu - informuje TankerTrackers. Media w Teheranie poinformowały o "sporadycznych starciach" między irańskimi siłami zbrojnymi a Marynarką Wojenną Stanów Zjednoczonych na tym jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej.

Trzy irańskie tankowce zdołały w ostatnich dniach przedrzeć się przez amerykańską blokadę cieśniny Ormuz i powrócić do Iranu

Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) poinformowało w piątek, że siły amerykańskie blokują obecnie ruch ponad 70 tankowców płynących do i z irańskich portów. Według armii USA, zablokowane jednostki mogą pomieścić ponad 166 mln baryłek irańskiej ropy naftowej o szacunkowej wartości przekraczającej 13 miliardów dolarów.

Tymczasem, jak informuje firma TankerTrackers, specjalizująca się w analizie ruchu morskiego, trzy puste tankowce należące do irańskiego państwowego przedsiębiorstwa transportującego ropę naftową przełamały w ciągu ostatnich dwóch dni amerykańską blokadę cieśniny Ormuz. Jednostki, o łącznej zdolności transportu 5 mln baryłek ropy, powróciły do Iranu przez wyłączną strefę ekonomiczną Pakistanu.

Jeden z tankowców, Hasna, został zidentyfikowany w czwartek wieczorem w systemie automatycznej identyfikacji statków u wybrzeży Omanu, około 470 kilometrów na zachód od linii blokady. CENTCOM poinformowało, że dzień wcześniej siły amerykańskie uniemożliwiły Hasnie dopłynięcie do irańskiego portu, gdy załoga statku zignorowała powtarzane ostrzeżenia.

Starcia na wodach cieśniny Ormuz

Media w Teheranie donoszą natomiast o "sporadycznych starciach" między irańskimi siłami zbrojnymi a Marynarką Wojenną Stanów Zjednoczonych w cieśninie Ormuz. Irańska agencja Fars przekazała, że do incydentów doszło mimo oficjalnie obowiązującego zawieszenia broni, jednak nie podała szczegółów dotyczących tych wydarzeń.

Blokada cieśniny Ormuz

Po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskich bombardowań Iranu , Teheran faktycznie zamknął cieśninę Ormuz, przez którą przed wojną transportowano znaczną część światowej ropy naftowej i gazu. Doprowadziło to do gwałtownego wzrostu cen paliw i wstrząsów na międzynarodowych rynkach.

Obecnie Iran blokuje wyjście statków z Zatoki Perskiej przez cieśninę Ormuz, uniemożliwiając eksport surowców z innych państw regionu. Z kolei po drugiej stronie cieśniny siły amerykańskie zatrzymują statki płynące do irańskich portów, co skutecznie blokuje eksport irańskiej ropy i gazu.

CENTCOM podało, że dotąd przekierowano ponad 50 statków. W operacji uczestniczy ponad 15 tysięcy żołnierzy, ponad 200 samolotów i więcej niż 20 okrętów.