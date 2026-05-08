Trzy irańskie tankowce zdołały w ostatnich dniach przedrzeć się przez amerykańską blokadę cieśniny Ormuz i powrócić do Iranu - informuje TankerTrackers. Media w Teheranie poinformowały o "sporadycznych starciach" między irańskimi siłami zbrojnymi a Marynarką Wojenną Stanów Zjednoczonych na tym jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej.
Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) poinformowało w piątek, że siły amerykańskie blokują obecnie ruch ponad 70 tankowców płynących do i z irańskich portów. Według armii USA, zablokowane jednostki mogą pomieścić ponad 166 mln baryłek irańskiej ropy naftowej o szacunkowej wartości przekraczającej 13 miliardów dolarów.
Tymczasem, jak informuje firma TankerTrackers, specjalizująca się w analizie ruchu morskiego, trzy puste tankowce należące do irańskiego państwowego przedsiębiorstwa transportującego ropę naftową przełamały w ciągu ostatnich dwóch dni amerykańską blokadę cieśniny Ormuz. Jednostki, o łącznej zdolności transportu 5 mln baryłek ropy, powróciły do Iranu przez wyłączną strefę ekonomiczną Pakistanu.
Jeden z tankowców, Hasna, został zidentyfikowany w czwartek wieczorem w systemie automatycznej identyfikacji statków u wybrzeży Omanu, około 470 kilometrów na zachód od linii blokady. CENTCOM poinformowało, że dzień wcześniej siły amerykańskie uniemożliwiły Hasnie dopłynięcie do irańskiego portu, gdy załoga statku zignorowała powtarzane ostrzeżenia.
Media w Teheranie donoszą natomiast o "sporadycznych starciach" między irańskimi siłami zbrojnymi a Marynarką Wojenną Stanów Zjednoczonych w cieśninie Ormuz. Irańska agencja Fars przekazała, że do incydentów doszło mimo oficjalnie obowiązującego zawieszenia broni, jednak nie podała szczegółów dotyczących tych wydarzeń.
Po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskich bombardowań Iranu, Teheran faktycznie zamknął cieśninę Ormuz, przez którą przed wojną transportowano znaczną część światowej ropy naftowej i gazu. Doprowadziło to do gwałtownego wzrostu cen paliw i wstrząsów na międzynarodowych rynkach.
Obecnie Iran blokuje wyjście statków z Zatoki Perskiej przez cieśninę Ormuz, uniemożliwiając eksport surowców z innych państw regionu. Z kolei po drugiej stronie cieśniny siły amerykańskie zatrzymują statki płynące do irańskich portów, co skutecznie blokuje eksport irańskiej ropy i gazu.
CENTCOM podało, że dotąd przekierowano ponad 50 statków. W operacji uczestniczy ponad 15 tysięcy żołnierzy, ponad 200 samolotów i więcej niż 20 okrętów.