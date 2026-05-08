Opisał, że problemy zaczęły się, gdy przechodził przez kontrolę paszportową. "Zostałem zatrzymany do wyjaśnienia. Zapewnili mnie, że potrwa to krótko. I rzeczywiście, dla wszystkich innych zatrzymanych, trwało to krótko" - stwierdził.

"Po godzinie funkcjonariusz przyszedł i zapytał się mnie, czy wiem, o co chodzi i czy mnie to już wcześniej spotkało. Odpowiedziałem, że nie. Na co on, że też nie wie, z czym jest problem. W tym momencie zrobiło się groteskowo" - relacjonował poseł na Sejm. Dodał, że od funkcjonariusza uzyskał informację, że został zatrzymany przez brytyjskie służby ze względu na wniosek "niesprecyzowanej organizacji". Minęła godzina, gdy Mentzen został poproszony o udzielenie odpowiedzi na pytania adresowane przez wspomnianą organizację.

"Pytali, po co tu przyleciałem, gdzie nocuję, co będę robił. Funkcjonariuszka dopytała, czy zamierzam uczestniczyć w jakichś wydarzeniach i na nich przemawiać" - czytamy we wpisie polityka. Dodał, że po trzech godzinach od zatrzymania na lotnisku strażnicy, którzy go pilnowali, zaczęli wypytywać lidera Konfederacji kim jest i skąd przyleciał do Londynu.

Jak przekazał, "nie mogli uwierzyć, że jestem tylko politykiem z Polski".

Zaznaczył, że "nietypowe było nie tylko to, że siedziałem tam tak długo, ale też to, że byłem jedynym zatrzymanym w tym czasie Europejczykiem".

Mentzen: Zmarnowali mi dzień w Londynie

W końcu polski polityk odzyskał paszport. Zwrócił uwagę natomiast, że nikt nie wyjaśnił mu, jaki był cel zatrzymania. Nie krył cierpkich słów pod adresem Wielkiej Brytanii. "Zmarnowali mi dzień z rodziną w Londynie i nie dowiedziałem się nawet, o co chodzi. To upadające państwo nie ma problemu z tym, że jest kolonizowane przez Hindusów i Arabów, ale ma problem z tym, że mogłem chcieć coś komuś tutaj powiedzieć" - podsumował.