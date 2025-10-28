Jak uzdrowić system sprawiedliwości? Czy minister Waldemar Żurek ma dobre pomysły na uporządkowanie sytuacji w sądownictwie? Co dalej z immunitetem I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej? Między innymi o to Grzegorz Sroczyński zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Przemysława Rosatiego, adwokata, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, sędziego Trybunału Stanu. Zapraszamy!

Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej / Piotr Szydłowski / RMF24

W rozmowie z Przemysławem Rosatim, adwokatem, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej i sędzią Trybunału Stanu nie zabraknie pytań o dzisiejszy wniosek prokuratora generalnego do Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej. Wniosek dotyczy zgody na zatrzymanie oraz aresztowanie polityka. Według prokuratury dowody wskazują, że były minister sprawiedliwości popełnił 26 przestępstw.

Inne tematy rozmowy to m.in. uzdrowienie systemu sprawiedliwości. A także sprawa odebrania immunitetu I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej.

Popołudniowa rozmowa w RMF FM

