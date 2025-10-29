Prokuratura chce uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Na co liczy premier Donald Tusk przyspieszając rozliczenia polityków PiS? Czy koalicja rządowa ma za sobą wewnętrzne nieporozumienia? Jak Karol Nawrocki radzi sobie w pierwszych tygodniach prezydentury? M.in. o to Marek Tejchman zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Antoniego Dudka, politologa, historyka z UKSW. Zapraszamy!

Prof. Antoni Dudek, politolog, historyk / Marcin Suchmiel / RMF24

Zbigniew Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, w tym założyć zorganizowaną grupę przestępczą i nią kierować. Prokuratura chce uchylenia immunitetu byłego ministra sprawiedliwości. Na co liczy premier Donald Tusk, przyspieszając rozliczenia polityków PiS? Czy koalicja rządowa ma za sobą wewnętrzne nieporozumienia? Jak Karol Nawrocki radzi sobie w pierwszych tygodniach prezydentury?

Popołudniowa rozmowa w RMF FM

Na rozmowę Marka Tejchmana zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

