Tegoroczne piłkarskie mistrzostwa świata przyniosą bezprecedensowe zmiany w regulaminie. Po raz pierwszy w historii w turnieju zagra aż 48 reprezentacji, a zasady rozstrzygania remisów i awansu do fazy pucharowej zostały gruntownie zmodyfikowane. Sprawdź, jak będą wyglądać nowe reguły mundialu.

Tegoroczne piłkarskie mistrzostwa świata przyniosą bezprecedensowe zmiany w regulaminie (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Piłkarskie mistrzostwa świata w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych ruszają w czwartek 11 czerwca.

Tegoroczny mundial zostanie rozegrany na innych zasadach niż jakikolwiek wcześniejszy.

Co się zmieni? Piszemy o tym w poniższym artykule.

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48 drużyn, 104 mecze i nowa faza pucharowa

Dotychczas w mistrzostwach świata brało udział maksymalnie 32 zespoły, a turniej składał się z 64 spotkań. W 2026 roku liczba uczestników wzrośnie do 48, co oznacza aż 104 mecze i wprowadzenie dodatkowej rundy pucharowej - 1/16 finału.

Zespoły zostaną podzielone na 12 grup po cztery drużyny. Do fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze ekipy z każdej grupy oraz osiem najlepszych zespołów z trzecich miejsc.

Nowe kryteria rozstrzygania remisów

Jedną z najważniejszych zmian jest sposób rozstrzygania sytuacji, gdy drużyny mają tyle samo punktów po fazie grupowej. Zgodnie z nowym regulaminem FIFA, w pierwszej kolejności liczyć się będą:

Liczba punktów zdobytych w bezpośrednich meczach między zainteresowanymi drużynami; Różnica bramek w tych spotkaniach; Liczba strzelonych goli w tych meczach.

Jeśli te kryteria nie przyniosą rozstrzygnięcia, pod uwagę brane będą kolejno:

Różnica bramek ze wszystkich meczów grupowych; Liczba goli ze wszystkich meczów grupowych; Współczynnik fair play (liczony na podstawie żółtych i czerwonych kartek); Pozycja w ostatniej edycji rankingu FIFA sprzed mundialu; Pozycja z wcześniejszego (lub, w razie konieczności, wcześniejszych) edycji rankingu FIFA.

Awans z trzeciego miejsca - aż 495 możliwych wariantów

Ranking drużyn z trzecich miejsc zostanie ustalony na podstawie następujących kryteriów:

Liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach grupowych; Różnica bramek; Liczba strzelonych bramek; Współczynnik fair play; Pozycja w ostatnim rankingu FIFA przed mundialem; Pozycja we wcześniejszej edycji (lub wcześniejszych edycjach) rankingu FIFA.

FIFA przygotowała aż 495 możliwych wariantów par 1/16 finału, w zależności od tego, które zespoły z trzecich miejsc awansują.

System pucharowy i zasady kar

Od drugiej rundy do finału obowiązuje klasyczny system pucharowy - przegrywający odpada. W przypadku remisu po 90 minutach rozegrana zostanie dogrywka (2x15 minut), a jeśli nadal nie padnie rozstrzygnięcie, o awansie zdecydują rzuty karne.

Jeśli chodzi o zmiany, trenerzy w każdym meczu mogą dokonać pięć roszad, a w dogrywce dodatkową szóstą.

Po dwóch żółtych kartkach w jednym meczu zawodnik zostaje wykluczony i nie zagra w kolejnym spotkaniu. Po dwóch żółtych kartkach w dwóch różnych meczach zawodnik będzie musiał pauzować w następnym spotkaniu - z zastrzeżeniem, że pojedyncze żółte kartki są "kasowane" po ćwierćfinałach oraz - co jest nowością - także już po fazie grupowej. Nie jest więc możliwe zawieszenie piłkarza na finał lub mecz o trzecie miejsce wyłącznie za żółte kartki.

Po usunięciu zawodnika z boiska wskutek czerwonej kartki o długości jego kary zdecyduje Komisja Dyscyplinarna FIFA, ale minimum będzie to jeden mecz. Zawieszenia za czerwone kartki nie podlegają tej samej "kasacji" co kary za żółte kartki.

Nowy format mundialu to nie tylko więcej drużyn i meczów, ale także bardziej złożone zasady awansu i rozstrzygania remisów. Można się zatem spodziewać wielu emocji i niespodzianek już od fazy grupowej.