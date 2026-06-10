W czwartek startują piłkarskie mistrzostwa świata. 48 drużyn będzie rywalizować na stadionach w Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, a wszystkie spotkania zostaną rozegrane oficjalną piłką turnieju - Triondą. Co o niej wiadomo?

Trionda, oficjalna piłka tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej, została zaprojektowana przez firmę Adidas / CHARLY TRIBALLEAU/AFP / East News

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Symbolika trzech krajów

Trionda, bo tak nazywa się oficjalna piłka tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej, została zaprojektowana przez firmę Adidas. Nazwa może być tłumaczona z języka hiszpańskiego jako "potrójna fala", co podkreśla fakt, że po raz pierwszy w historii trzy kraje - Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone - wspólnie organizują mundial.

Wyrazista kolorystyka piłki - czerwień, zieleń i niebieski - nawiązuje do barw narodowych trzech gospodarzy turnieju. Nowa, czteropanelowa konstrukcja odwołuje się natomiast do fal, które symbolizuje nazwa piłki. Panele łączą się, tworząc w centrum piłki trójkąt - wyraz historycznego zjednoczenia trzech państw.

Na futbolówce umieszczono ikonografię reprezentującą każdy z krajów-gospodarzy: liść klonu dla Kanady, orła dla Meksyku oraz gwiazdę dla Stanów Zjednoczonych. Złote zdobienia nawiązują do Pucharu Świata FIFA (nagrody wręczanej zwycięzcy mundialu), podkreślając rangę turnieju.

Zobacz również: Oficjalna piłka na mundial 2026 zaprezentowana

Zaawansowana technologia

Nowością w Triondzie jest czteropanelowa konstrukcja, która ma zapewnić optymalną stabilność lotu piłki, gwarantując odpowiedni i równomiernie rozłożony opór powietrza. Dodatkowo - jak czytamy na stronie FIFA - wytłoczone ikony, widoczne jedynie z bliska, poprawiają kontakt podczas uderzeń lub dryblingu.

W piłce zastosowano zaawansowaną technologię, w tym czujniki śledzące jej ruch. Precyzyjne dane są przesyłane w czasie rzeczywistym do systemu VAR, wspierając sędziów w podejmowaniu decyzji, m.in. w sytuacjach dotyczących spalonych.

To nie wszystko - Trionda została wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu, co wpisuje się w coraz silniejszy trend ekologiczny w światowym sporcie.

Mundial w Kanadzie, Meksyku i USA

W tegorocznych piłkarskich mistrzostwach świata po raz pierwszy wystąpi 48 reprezentacji (niestety, nie ma wśród nich Polski). Turniej zostanie rozegrany w dniach 11 czerwca - 19 lipca na 16 stadionach w 11 miastach w USA, trzech w Meksyku i dwóch w Kanadzie.