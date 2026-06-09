To będzie uczta dla piłkarskich kibiców w Polsce. 15 sierpnia we Wrocławiu Manchester United zmierzy się z AC Milan w towarzyskim spotkaniu przed nowym sezonem.

Gwiazdor Manchesteru United Matheus Cunha / PAUL ELLIS / AFP/EAST NEWS

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Pierwsze informacje o możliwości rozegrania takiego meczu we Wrocławiu pojawiły się na początku kwietnia. We wtorek zarówno angielski, jak i włoski klub potwierdziły oficjalnie, że 15 sierpnia dojdzie do potyczki Manchesteru United i AC Milan. Potwierdzili to także organizatorzy tzw. Super Meczu w Polsce.

Godzina rozpoczęcia spotkania na Tarczyński Arena Wrocław nie została jeszcze ustalona.

Obie ekipy to uznane marki na światowym rynku piłkarskim, wielokrotni triumfatorzy Ligi Mistrzów.

Dla obu drużyn będą to ostatnie spotkania w okresie przygotowawczym do nowego sezonu.