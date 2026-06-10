​Od niedzieli będzie obowiązywać letnia korekta rozkładu jazdy Kolei Dolnośląskich. Bielawa zyskała dwa nowe przystanki, które ułatwią dostęp do Jeziora Bielawskiego i Gór Sowich. Inwestycja ma nie tylko poprawić komunikację, ale także napędzić rozwój turystyki w regionie.

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Od niedzieli obowiązuje letnia korekta rozkładu jazdy Kolei Dolnośląskich.

W Bielawie uruchomione zostaną dwa nowe przystanki: Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie.

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Już od najbliższej niedzieli mieszkańcy Bielawy oraz turyści odwiedzający region będą mogli korzystać z dwóch nowych przystanków kolejowych: Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie. To efekt letniej korekty rozkładu jazdy Kolei Dolnośląskich, która ma na celu nie tylko poprawę dostępności transportowej, ale także wsparcie rozwoju turystyki w południowej części województwa dolnośląskiego.

Nowe przystanki powstały na wydłużonym odcinku linii D4, prowadzącej z Dzierżoniowa do Bielawy. Dzięki temu pociągi z Wrocławia Głównego oraz Dzierżoniowa będą dojeżdżać bezpośrednio do nowych stacji, co znacząco ułatwi podróżowanie zarówno mieszkańcom, jak i osobom odwiedzającym region.

Powrót kolei do Bielawy po latach wykluczenia

Bielawa odzyskała połączenia kolejowe w 2019 roku, po ponad czterech dekadach wykluczenia komunikacyjnego. Wówczas powstały dwa przystanki: Bielawa Centralna i Bielawa Zachodnia. Teraz, dzięki nowej inwestycji, kolej dociera jeszcze bliżej najważniejszych atrakcji turystycznych miasta i okolic.

Marszałek województwa dolnośląskiego podkreśla, że rozwój sieci kolejowej to nie tylko walka z wykluczeniem komunikacyjnym, ale także impuls dla lokalnej gospodarki i turystyki.

Nowe przystanki mają przyciągnąć do Bielawy i okolicznych miejscowości jeszcze więcej turystów, którzy chętnie korzystają z uroków Jeziora Bielawskiego oraz szlaków Gór Sowich.

Jezioro Bielawskie - polskie Como na wyciągnięcie ręki

Jednym z głównych beneficjentów nowej inwestycji jest Jezioro Bielawskie, nazywane często "polskim Como". To popularny akwen rekreacyjny, który przyciąga mieszkańców regionu i turystów z całej Polski. Jezioro oferuje szeroką gamę atrakcji: od piaszczystej plaży, przez bogatą infrastrukturę sportową, po liczne trasy spacerowe i rowerowe.

Nowy przystanek Bielawa Jezioro zlokalizowany jest tuż przy Campingu Sudety, co znacznie ułatwi dojazd osobom planującym wypoczynek nad wodą.

Góry Sowie i Srebrna Góra - nowe możliwości dla miłośników gór

Drugi z nowych przystanków - Bielawa Góry Sowie - otwiera przed podróżnymi możliwość szybkiego i wygodnego dotarcia do jednego z najbardziej malowniczych pasm górskich Dolnego Śląska. Góry Sowie to raj dla miłośników pieszych wędrówek, rowerzystów oraz entuzjastów historii.

W planach jest dalsze wydłużenie linii kolejowej aż do Srebrnej Góry, oddalonej o zaledwie 12 kilometrów od Bielawy. To właśnie tam znajduje się słynna twierdza, uznawana za jedną z najcenniejszych pereł architektury obronnej w Europie.

Budowa nowych przystanków i wydłużenie linii kolejowej to inwestycja, która kosztowała ponad 18 milionów złotych. Realizacja projektu w trudnym, górskim terenie była dużym wyzwaniem, jednak efekty mają przynieść wymierne korzyści zarówno mieszkańcom, jak i turystom.