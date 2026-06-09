​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami oraz upałami, które obejmą aż 13 województw. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem, możliwym gradem oraz wysokimi temperaturami, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

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Ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami obejmą 13 województw.

Utrzymują się alerty przed upałami dla centralnej i południowo-wschodniej Polski.

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We wtorkowy poranek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia, które obejmują aż 13 województw. Synoptycy alarmują, że nad Polskę nadciągają gwałtowne burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, porywisty wiatr oraz lokalnie grad. Najbardziej zagrożone są województwa południowe, centralne i wschodnie.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wydano dla województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego oraz znacznej części pomorskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, śląskiego i podkarpackiego. W tych regionach prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu do 25 mm, porywami wiatru do 75 km/h oraz możliwymi opadami gradu.

Najwyższy stopień zagrożenia w Małopolsce i na Śląsku

Szczególnie niebezpieczna sytuacja meteorologiczna prognozowana jest dla województwa małopolskiego oraz części województwa śląskiego. IMGW wydało tam ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. W tych regionach spodziewane są bardzo silne opady deszczu - od 20 do nawet 45 mm, silny wiatr osiągający w porywach do 75 km/h oraz opady gradu. Tak intensywne zjawiska mogą prowadzić do lokalnych podtopień, uszkodzeń infrastruktury oraz zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców.

Upały - alerty dla centralnej i południowo-wschodniej Polski

Oprócz burz, mieszkańcy centralnej i południowo-wschodniej części kraju muszą przygotować się na upały. IMGW utrzymuje alerty przed wysokimi temperaturami dla województwa mazowieckiego oraz części łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Termometry mogą wskazać nawet 30 stopni C. Ostrzeżenia przed upałami obowiązują we wtorek od godz. 14 do 18. Wysokie temperatury, zwłaszcza w połączeniu z wysoką wilgotnością powietrza, mogą być szczególnie niebezpieczne dla osób starszych, dzieci oraz osób z chorobami przewlekłymi.

Zalecenia i środki ostrożności

IMGW apeluje do mieszkańców objętych ostrzeżeniami o zachowanie szczególnej ostrożności. W trakcie burz zaleca się unikanie otwartych przestrzeni, parków oraz przebywania pod drzewami. Kierowcy powinni zachować szczególną czujność na drogach, gdzie mogą pojawić się utrudnienia spowodowane gwałtownymi opadami i silnym wiatrem.

W przypadku upałów należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu, unikać przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia oraz zadbać o osoby starsze i dzieci.