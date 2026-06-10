​54 proc. badanych w sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" źle oceniło rząd Donalda Tuska, 33 proc. - dobrze, a 13 proc. nie miało zdania. "To czerwona kartka dla rządu Donalda Tuska" - ocenia politolog, dr Bartłomiej Michnik.

Donald Tusk / Paweł Supernak / PAP

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W badaniu, którego wyniki opublikowano w środę, zapytano respondentów: jak oceniasz rząd Donalda Tuska od początku kadencji do chwili obecnej.

54 proc. badanych oceniło rząd źle, 33 proc. dobrze, a 13 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "nie wiem".

Sondaż Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" przeprowadzono 28 i 29 maja na próbie 1057 osób.

W rozmowie z tabloidem badanie ocenił politolog, dr Bartłomiej Machnik, podkreślając, że jest to "czerwona kartka" dla rządu Donalda Tuska.

Niedawno sondaże wskazywały, że Polacy dają rządowi żółtą kartkę. Teraz to już czerwona. To poważne zagrożenie, tym bardziej że do wyborów pozostało nieco ponad rok, więc powinno być to dla rządu powodem do niepokoju. Wynik sondażu jest też sygnałem, że dotychczasowa polityka, czy to komunikacyjna, czy związana z działaniami rządu, jest po prostu nieprawidłowa - dodaje ekspert.

Spadek Koalicji Obywatelskiej

Jak wynika z opublikowanego sondażu IBRiS dla Polsat News , gdyby wybory parlamentarne odbywały się w miniony weekend, wzięłoby w nich udział 64,7 proc. uprawnionych do głosowania. Udział w wyborach częściej deklarują kobiety niż mężczyźni - odpowiednio 66,2 proc. i 63,1 proc.

Na największe poparcie mogłaby liczyć Koalicja Obywatelska, która otrzymała poparcie 29,3 proc. badanych. W porównaniu z marcowym badaniem poparcie dla tego ugrupowania spadło o 1,8 pkt proc.

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 23,7 proc., czyli o 1 pkt proc. więcej niż w marcu.

Podium zamyka Konfederacja, na którą chce głosować 13,4 proc. respondentów (spadek o 0,2 pkt proc.). Na kolejnych miejscach znaleźli się: Lewica z wynikiem 8,1 proc. (wzrost o 2 pkt proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą zagłosowałoby 8 proc. badanych (spadek o 0,2 pkt proc.).