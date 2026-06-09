Już w czwartek 11 czerwca mecz otwarcia i początek mundialu 2026. Inauguracyjne spotkanie Meksyku z RPA sędziować ma Brazylijczyk Wilton Sampaio.

Brazylijski sędzia Wilton Sampaio podczas meczu Polski z Arabią Saudyjską na mundialu 2022 / KHALED DESOUKI / AFP/EAST NEWS

Brazylijczyk Wilton Sampaio poprowadzi czwartkowy mecz otwarcia MŚ między Meksykiem a RPA.

Sampaio po raz drugi sędziuje na mundialu - cztery lata temu prowadził m.in. mecz Polski z Arabią Saudyjską.

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Informację podał sędziowski blog "Law 5 - The Referee", który powołał się na FIFA. Przy żadnym z pierwszych czterech spotkań mundialu nie będą pracować Polacy.

Mecz otwarcia Meksyk - RPA. Wilton Sampaio sędzią spotkania

Pochodzący z Goias 44-letni Wilton Sampaio po raz drugi będzie sędziował podczas mistrzostw świata. Cztery lata temu w Katarze był arbitrem czterech spotkań, w tym Polski z Arabią Saudyjską (2:0).

Brazylijczyk ma także doświadczenie m.in. z czterech turniejów Copa America oraz eliminacji mundialu i rozgrywek klubowych w Ameryce Południowej.

W krajowej ekstraklasie zadebiutował w 2007 roku, mając niespełna 26 lat.

Sędziowie kolejnych meczów

Drugi mecz 1. kolejki grupy A między Koreą Płd. a Czechami poprowadzi Egipcjanin Amin Mohamed.

W piątek w starciu Kanady z Bośnią i Hercegowiną rozjemcą będzie Argentyńczyk Facundo Tello, a spotkanie USA z Paragwajem posędziuje Holender Danny Makkelie.

Polacy czekają na swoją szansę

Jednym z 52 arbitrów głównych nominowanych na turniej w USA, Kanadzie i Meksyku jest Szymon Marciniak. 45-latek z Płocka sędziował finał poprzedniego mundialu w Katarze.

Wśród 88 asystentów są Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a w gronie 30 arbitrów VAR - Tomasz Kwiatkowski.