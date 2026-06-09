Norwegowie zagrają na piłkarskich mistrzostwach świata pierwszy raz od 1998 roku. Do występów przygotowują się nie tylko na boisku. Piłkarze wzięli udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej inspirowanej historią. Autorem fotografii zatytułowanej "Wikingowie nadchodzą" jest ceniony brytyjski fotograf David Yarrow.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Zamiast tradycyjnego zdjęcia drużyny na schodach samolotu czy stadionie, norweska federacja piłkarska postawiła na znacznie bardziej widowiskowy pomysł - pisze redakcja BBC Sport. Zawodnicy zostali sfotografowani w fiordzie, ubrani w stroje wikingów, wyposażeni w tarcze i broń charakterystyczną dla dawnych wojowników.