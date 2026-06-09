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Pomysł na sesję narodził się już w 2023 roku. Wówczas Yarrow fotografował gwiazdę norweskiej kadry, napastnika Erlinga Haalanda. Piłkarz pozował w stroju wikinga, stojąc po pas w wodzie jednego z fiordów w okolicach Oslo. Fotograf przyznaje, że Haaland, ze względu na swoją fizjonomię, idealnie pasował do roli.

Choć to właśnie zawodnik Manchesteru City jest największą perłą drużyny, Yarrow podkreśla, że zależało mu na pokazaniu całego zespołu, a nie tylko najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy. Celem było podkreślenie jedności reprezentacji.

Projekt nie należał do łatwych logistycznie. Szczególnym wyzwaniem okazało się uwzględnienie kapitana Martina Ødegaarda, który w dniu głównej sesji przebywał w Budapeszcie na finale Ligi Mistrzów z drużyną Arsenalu. Po zakończeniu klubowych obowiązków piłkarz uczestniczył w osobnej sesji, a jego postać została później wkomponowana w finalne zdjęcie.

40 lat temu udało mu się uchwycić wspaniałą chwilę

David Yarro ma bogate doświadczenie w realizacji sportowych projektów. Jednym z najbardziej znanych zdjęć w jego karierze pozostaje fotografia przedstawiająca Diego Maradonę z Pucharem Świata po triumfie Argentyny na mundialu w 1986 roku. Yarrow wykonał ją jako 20-latek na stadionie Estadio Azteca w Meksyku.

Mistrzostwa świata 2026 rozpoczną się właśnie na tym obiekcie. Choć Yarrow otrzymał zaproszenie na uroczystości inauguracyjne, zamierza być wówczas w Bostonie, by śledzić występ rodzinnej Szkocji.

Norwegowie w swoim pierwszym meczu zmierzą się z reprezentacją Iraku. Spotkanie odbędzie się w środę 17 czerwca o północy czasu polskiego. W Grupie I jest jeszcze Francja i Senegal.