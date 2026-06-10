Komisja Europejska ma zastrzeżenia dotyczące budowy kurortu w chronionym obszarze Vjosa-Narta w Albanii. Jak przekazał rzecznik KE Guillaume Mercier, uwagi te zostały przekazane ministerstwu środowiska Albanii. Inwestycję planuje firma związana z zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa, Jaredem Kushnerem.

Albańczycy od kilku dni protestują przeciwko budowie resortu przez firmę związaną z Jaredem Kushnerem / ALEXANDROS BELTES / PAP/EPA

Komisja Europejska ma zastrzeżenia do budowy kurortu w chronionym obszarze Vjosa-Narta w Albanii.

Inwestycję planuje firma powiązana z Jaredem Kushnerem, zięciem Donalda Trumpa.

W Tiranie odbywają się wielotysięczne protesty przeciwko projektowi, uczestnicy zarzucają rządowi korupcję.

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Według rzecznika KE minister środowiska Albanii zobowiązał się do wstrzymania prac budowlanych i do przeprowadzenia, z udziałem społeczeństwa, oceny oddziaływania budowy na środowisko. Oczekujemy zatem, że ocena ta zostanie przeprowadzona w sposób przejrzysty - zaznaczył Guillaume Mercier.

Zastrzeżenia Komisji Europejskiej do budowy resortu

Jak przestrzegł Mercier, Albania powinna powstrzymać się od kroków, które mogłyby zagrozić zamknięciu przez nią jednego z rozdziałów w negocjacjach akcesyjnych. Chodzi o rozdział 27. dotyczący kwestii środowiskowych. Dlatego oczekujemy, że władze albańskie podejmą działania bezzwłocznie - podkreślił.

Albania jest po Czarnogórze najbardziej zaawansowanym państwem Bałkanów Zachodnich w staraniach o wejście do UE. W rozmowach dotyczących członkostwa otworzyła wszystkie 35 rozdziałów.

Rzecznik KE przypomniał, że albańskim władzom znane są zastrzeżenia KE dotyczące kwestii środowiskowych.

W ramach końcowego etapu dla rozdziału 27 dotyczącego środowiska i zmian klimatu Albania musi w pełni dostosować się do przepisów UE w tym obszarze, w tym między innymi do dyrektywy ptasiej i siedliskowej - wymienił.

Mercier przekazał, że Albania w ramach starań o akcesję musi też wykazać, iż jest zdolna do zarządzania przyszłymi obszarami programu Natura 2000, których celem jest zachowanie zagrożonych gatunków roślin i zwierząt na terenie UE.

Wielotysięczne protesty przeciwko budowie resortu

Tu ma powstać resort firmy związanej z Jaredem Kushnerem / MALTON DIBRA / PAP/EPA

W poniedziałek w Tiranie odbył się kolejny w ostatnich dniach kilkutysięczny protest przeciw projektowi związanemu z zięciem Trumpa. Uczestnicy demonstracji zarzucają m.in. korupcję rządzącemu od 13 lat premierowi Ediemu Ramie.

Projekt Kushnera obejmuje budowę hoteli na bezludnej wyspie Sazan oraz w chronionym obszarze przybrzeżnym Vjosa-Narta, na mokradłach w południowej gminie Zvernec. Żyją tam flamingi, foki i żółwie morskie. Flamingi stały się symbolem ruchu protestu.

Premier Albanii mówi o "pięknym projekcie"

Jared Kushner i Ivanka Trump / Piovanotto Marco/ABACA / PAP/EPA

W opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla agencji Reutera premier Rama zapowiedział, że mimo protestów rząd będzie kontynuował budowę kurortu. To będzie piękny projekt, zrealizujemy go i będziemy dumni, że możemy wnieść swój wkład w rozwój Europy- powiedział Rama.

Kushner ujawnił plan budowy luksusowego kurortu w 2024 roku, a na początku tego roku odwiedził region wraz z żoną Ivanką Trump. Firma inwestycyjna powiązana z Kushnerem otrzymała od władz Albanii specjalny status inwestora.