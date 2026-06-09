W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy gen. Marka Boronia o udaremnienie przemytu ponad tony heroiny wartej blisko 220 mln zł. Czy rynek zdominowały już substancje syntetyczne, czy wciąż największym zagrożeniem pozostają tradycyjne narkotyki?

Marek Boroń / Mikołaj Poruszek / RMF FM

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Z Komendantem Głównym Policji poruszymy też kwestię głośnego zatrzymania mężczyzny, który zostawił tajemniczy pakunek w biurze poselskim Magdaleny Sroki i przedstawił się jako "rosyjski agent". Jak policja ocenia tego typu incydenty i jak często musi mierzyć się z fałszywymi alarmami?

W całym kraju brakuje ponad 8 tysięcy funkcjonariuszy, a największe wakaty są w Warszawie. Jak Komenda Główna zamierza zachęcić nowych kandydatów do służby i zatrzymać doświadczonych policjantów?

Zapytamy też o śledztwo dotyczące interwencji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza. Co dzieje się z funkcjonariuszami objętymi postępowaniem? Dlaczego opinia publiczna nie zobaczyła nagrań z policyjnych kamer i jak można ograniczyć liczbę fałszywych zgłoszeń wymagających kosztownych interwencji?

Poruszymy również temat rosnącej szarej strefy na rynku wyrobów tytoniowych. Czy podwyżki akcyzy sprzyjają rozwojowi przemytu i nielegalnych fabryk papierosów oraz jak służby zamierzają walczyć z tym procederem?

Zapytamy także o planowane utworzenie Narodowego Biura Śledczego, które ma zastąpić CBŚP i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Czy nowa struktura zwiększy skuteczność walki z najgroźniejszą przestępczością?

Nie zabraknie również pytań o doniesienia dotyczące wykorzystywania przez policję kontaktów z ukraińskimi gangsterami w działaniach operacyjnych. Jak Komendant Główny ocenia te praktyki i czy wyciągnięto z tej sprawy odpowiednie wnioski?

Na rozmowę zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.