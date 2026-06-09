"Każda burza może być niebezpieczna"

Najsilniejszych burz spodziewamy się we wschodniej części województwa śląskiego oraz w Małopolsce. Nie jest wykluczone, że w trakcie przechodzenia takiej burzy, która będzie przemieszczać się bardzo wolno, może spaść nawet do 45 milimetrów deszczu. Na pozostałym obszarze te burze będą nieco słabsze - mówił w Radiu RMF24 Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Trzeba pamiętać o tym, że każda burza może być niebezpieczna i każda burza może nieść ze sobą zagrożenie - zastrzegł ekspert.

Ogrodnik odniósł się również do możliwych dziś opadów gradu. Ten grad dzisiaj nie powinien być aż tak duży. Jeżeli wystąpi, średnica gradzin nie powinna być większa niż 2 centymetry - analizował.

Ekspert ostrzegł dodatkowo, że w czasie burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość 75 km/h.

Bezpieczeństwo w czasie burzy. O czym trzeba pamiętać?

Jak przygotować siebie i swoje otoczenie na burzę? RCB przypomina, że powinniśmy usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i przeparkować samochody tak, by nie stały pod drzewami. Należy również zamknąć drzwi i okna i w miarę możliwości zostać w domu.

Dobrym pomysłem jest też przygotowanie się na przerwy w dostawie prądu. Warto mieć latarkę z zapasem baterii.

Jeśli mamy zwierzęta, które przebywają poza domem, powinniśmy zadbać o to, by również one były bezpieczne w czasie burzy.

