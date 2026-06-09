Pięciu województw dotyczy ostrzeżenie przez burzami, które rozesłało dziś Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W wiadomościach SMS możemy przeczytać, że trzeba przygotować się na silne porywy wiatru i grad.

"Uwaga! Dziś (09.06) prawdopodobne burze z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. Lokalnie grad. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" - SMS-y o takiej treści zostały rozesłane przez RCB do mieszkańców:

  • Mazowsza, 
  • Małopolski, 
  • Podkarpacia, 
  • Opolszczyzny,
  • województwa śląskiego (15 powiatów: będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, cieszyński, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, pszczyński, Sosnowiec, Tychy, zawierciański, żywiecki).

"Każda burza może być niebezpieczna"

Najsilniejszych burz spodziewamy się we wschodniej części województwa śląskiego oraz w Małopolsce. Nie jest wykluczone, że w trakcie przechodzenia takiej burzy, która będzie przemieszczać się bardzo wolno, może spaść nawet do 45 milimetrów deszczu. Na pozostałym obszarze te burze będą nieco słabsze - mówił w Radiu RMF24 Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 

Trzeba pamiętać o tym, że każda burza może być niebezpieczna i każda burza może nieść ze sobą zagrożenie - zastrzegł ekspert. 

Ogrodnik odniósł się również do możliwych dziś opadów gradu. Ten grad dzisiaj nie powinien być aż tak duży. Jeżeli wystąpi, średnica gradzin nie powinna być większa niż 2 centymetry - analizował. 

Ekspert ostrzegł dodatkowo, że w czasie burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość 75 km/h. 

Bezpieczeństwo w czasie burzy. O czym trzeba pamiętać?

Jak przygotować siebie i swoje otoczenie na burzę? RCB przypomina, że powinniśmy usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i przeparkować samochody tak, by nie stały pod drzewami. Należy również zamknąć drzwi i okna i w miarę możliwości zostać w domu. 

Dobrym pomysłem jest też przygotowanie się na przerwy w dostawie prądu. Warto mieć latarkę z zapasem baterii. 

Jeśli mamy zwierzęta, które przebywają poza domem, powinniśmy zadbać o to, by również one były bezpieczne w czasie burzy. 

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