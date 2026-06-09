Pięciu województw dotyczy ostrzeżenie przez burzami, które rozesłało dziś Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W wiadomościach SMS możemy przeczytać, że trzeba przygotować się na silne porywy wiatru i grad.
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"Uwaga! Dziś (09.06) prawdopodobne burze z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. Lokalnie grad. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" - SMS-y o takiej treści zostały rozesłane przez RCB do mieszkańców:
- Mazowsza,
- Małopolski,
- Podkarpacia,
- Opolszczyzny,
- województwa śląskiego (15 powiatów: będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, cieszyński, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, pszczyński, Sosnowiec, Tychy, zawierciański, żywiecki).