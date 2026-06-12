Meksyk rozpoczął mundial 2026 od wygranej 2:0 z RPA. Do akcji wkraczają pozostali współgospodarze. Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną, a USA zmierzą się z Paragwajem.

Bośnia i Hercegowina powstrzyma Kanadę? / NIDAL SALJIC / PAP/EPA

Zobacz terminarz mundialu 2026!

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W piątek w grupie B Kanada zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną (godz. 21.00 czasu polskiego), a w grupie D USA zagrają z Paragwajem (3.00 w nocy z piątku na sobotę).

Kanada po raz trzeci na mundialu

To trzeci w historii mundial z udziałem Kanady i drugi z rzędu. Cztery lata temu w Katarze przegrała wszystkie trzy mecze, ale wrażenie pozostawiła po sobie lepsze niż wyniki. Trafiła bowiem do bardzo wymagającej grupy z Chorwacją (1:4), Marokiem (1:2) i Belgią (0:1). Chorwacja zakończyła tamte MŚ na trzecim, a Maroko na czwartym miejscu.

W 1986 roku w Meksyku ekipa spod znaku Klonowego Liścia również doznała trzech porażek. W piątek stanie więc przed szansą zdobycia pierwszego punktu w MŚ.

Bośnia i Hercegowina natomiast na mundialu gra po raz drugi. Dorobek ma lepszy od Kanady, bo w 2014 roku w Brazylii zdołała pokonać Iran 3:1. Przegrała natomiast z Argentyną 1:2 i Nigerią 0:1.

W kadrze zespołu z Bałkanów są dwaj piłkarze, którzy wystąpili 12 lat temu - charyzmatyczny 40-letni napastnik Edin Dżeko i obrońca Sead Kolasinac.

W Toronto dojdzie do pierwszego w historii pojedynku obu ekip.

Paragwaj powraca. Na drodze USA

Po 16 latach na mundialową scenę wrócił Paragwaj. Ćwierćfinalista MŚ 2010 w kalifornijskim Inglewood zmierzy się z USA, które od 1990 roku tylko raz nie wystąpiło w mistrzostwach - w 2018 roku w Rosji.

Amerykanie będą faworytami nie tylko z racji miana gospodarza. Ich kadrę w zdecydowanej większości tworzą piłkarze grający w Europie, a prawdziwą gwiazdą jest Christian Pulisic z AC Milan.

W ostatnich 10 latach obie reprezentacje zmierzyły się trzykrotnie - dwa razy towarzysko i raz w Copa America - i wszystkie spotkania wygrali Amerykanie.

W grupach B i D na dokończenie pierwszej kolejki trzeba będzie zaczekać do soboty. Wówczas Szwajcaria zagra z Katarem (B), a Turcja z Australią (D).