Pięcioletnia dziewczynka trafiła do szpitala z powodu oparzenia w prywatnym przedszkolu w Bartoszycach (Warmińsko-Mazurskie). Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Dziecko trafiło karetką do szpitala / zdj. ilustracyjne / Albert Zawada / PAP

Policja bada okoliczności oparzenia pięcioletniej dziewczynki w prywatnym przedszkolu w Bartoszycach.

Dziecko doznało oparzenia stóp wrzątkiem i zostało przewiezione karetką do szpitala dziecięcego w Olsztynie.

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Policja z Bartoszyc poinformowała, że do zdarzenia doszło 8 czerwca na terenie prywatnego przedszkola w Bartoszycach.

Matka dziecka złożyła zawiadomienie o zdarzeniu w komendzie w Olsztynie, bo dziecko trafiło tam do szpitala dziecięcego. Miało zostać przewiezione do lecznicy karetką.

Dziewczynka jest leczona w naszej placówce z powodu oparzenia stóp wrzątkiem. Życiu i zdrowiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo. Lekarz prowadzący ma nadzieję, że dziecko wkrótce będzie mogło opuścić szpital - powiedział PAP rzecznik prasowy szpitala dziecięcego w Olsztynie Grzegorz Adamowicz.

Policja nie podaje szczegółów okoliczności oparzenia dziewczynki, argumentując, że te dopiero będą wyjaśniane.