Zagraniczni twórcy internetowi przebywający w USA na wizie turystycznej, którzy tworzą materiały przynoszące dochód, naruszają warunki wjazdu do kraju - przypomniały służby imigracyjne USA przed rozpoczynającymi się mistrzostwami świata w piłce nożnej. Jak podkreślono, osoby te narażają się tym samym na sankcje, w tym deportację.

Agencja celna CBP przypomniała, że przebywając w USA na podstawie wizy turystycznej, nie można zarabiać - dotyczy to również twórców internetowych (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Agencja celna CBP przypomniała, że przebywając w USA na podstawie wizy turystycznej, nie można tam zarabiać.

Podkreślono, że dotyczy to również twórców internetowych, którzy zarabiają na publikacjach.

Informacje pojawiły się w kontekście mundialu, który rozpoczyna się 11 czerwca. Sprawdź terminarz rozrywek.

Z wizą turystyczną nie można zarabiać w USA. Dotyczy to również twórców internetowych

Amerykańska agencja celna CBP podkreśliła, że posiadacze wiz turystycznych B-2 nie mają prawa podejmować pracy - przekazała w środę agencja EFE. Jak dodano, tacy podróżni nie mogą również otrzymywać wynagrodzenia za działalność wykonywaną na terytorium USA.

Według agencji celnej nagrywanie treści generujących przychody jest traktowane jako forma pracy. Ta z kolei wymaga odpowiedniej wizy.

Cudzoziemcy nieprzestrzegający warunków pobytu mogą stracić wizę turystyczną - zaznaczył prawnik Alex Galvez, cytowany przez agencję EFE.