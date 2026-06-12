Już jutro otwarte zostanie kąpielisko Sopot – Łazienki Południowe I. To właśnie ono jako pierwsze w regionie rozpocznie sezon kąpielowy.

Plażowicze w Sopocie / Adam Warżawa / PAP

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Jak wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w województwie pomorskim wyznaczono w tym sezonie około 80 nadmorskich kąpielisk.

Najwcześniej otwarte zostanie kąpielisko Sopot - Łazienki Południowe I. Ma ono działać od 13 czerwca do 13 września. Jak podał sopocki magistrat, będzie czynne w godz. 9.30-19.00.

Pozostałe sześć strzeżonych kąpielisk w Sopocie ruszy 27 czerwca 2026 r. W szczycie sezonu będą działały siedem dni w tygodniu.

Nad bezpieczeństwem wypoczywających ma czuwać codziennie 30 ratowników sopockiego WOPR.



Opaski dla dzieci i ułatwienia dla niepełnosprawnych

Na sopockie plaże prowadzi 45 wejść. Przy każdym plażowicze znajdą tablice z numerem wejścia oraz kodem QR, który odsyła do mapy i praktycznych informacji.

Podobnie jak w poprzednich latach, rodzice będą mogli pobrać dla dzieci opaski bezpieczeństwa z numerem telefonu do opiekuna. Opaski mają być dostępne u ratowników Sopockiego WOPR, w kasach molo i punktach gastronomicznych na plaży.

Latem na sopockich plażach dostępnych będzie 16 przebieralni. Część z nich ma być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. MOSiR kupił także dwa chodziki plażowe typu All-Terrain Rollator. Mają one ułatwić poruszanie się po piasku seniorom, osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom czasowo mniej sprawnym, np. po urazach. Sprzęt będzie można wypożyczać bezpłatnie w siedzibie ośrodka przy ul. Bitwy pod Płowcami 67 C.

Kiedy ruszą kolejne kąpieliska?

W poniedziałek 15 czerwca sezon rozpoczną kolejne pomorskie kąpieliska: Ustka Wschód, Karwia wejście na plażę nr 43, Jastrzębia Góra wejście na plażę nr 23 oraz Władysławowo wejście na plażę nr 9.

Od 20 czerwca ma działać kąpielisko Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2.



Następna grupa kąpielisk nad morzem i zatokami ma być uruchamiana od 26 czerwca. Wśród nich są m.in. Molo Gdańsk Brzeźno, Gdańsk Stogi, Gdynia Śródmieście i Czołpino. Od 27 czerwca sezon mają rozpocząć m.in. kąpieliska w Pucku, Mikoszewie, Jantarze II, Stegnie, Sztutowie i Kątach Rybackich. Najwięcej pomorskich kąpielisk nadmorskich ma ruszyć 1 lipca.

Jak interpretować flagi na kąpielisku?

Biała flaga wywieszona na kąpielisku oznacza, że kąpiel jest dozwolona, a czerwona oznacza kategoryczny zakaz wchodzenia do wody.

Czerwona flaga może zostać wywieszona m.in. z powodu zanieczyszczenia wody, ograniczonej widoczności, silnego wiatru, wysokich fal i silnych prądów wstecznych.