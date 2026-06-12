O poranku wybuchł pożar w zakładzie recyklingu opon przy ul. Stołczyńskiej w Szczecinie. Nie ma osób poszkodowanych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zapaliła się część instalacji technologicznej.
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Pożar w hali, gdzie przetwarzane są opony, wybuchł ok. godz. 4:30. Wstępnie ustalono, że zapaliła się część instalacji technologicznej.
Na miejscu działania prowadzi sześć zastępów. Nikt nie został poszkodowany - przekazał asp. Dariusz Schacht, rzecznik szczecińskich strażaków.
Zakład recyklingu przy ul. Stołczyńskiej działa na terenie dawnej papierni. Jak relacjonował Schacht, pożar nie doprowadził do dużego zadymienia. Nie ma też zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
Strażacy koncentrują się na schładzaniu instalacji i "elementów technologicznych objętych wcześniejszym oddziaływaniem wysokiej temperatury".
Wstępne oględziny miejsca zdarzenia nie wskazują na podpalenie czy sabotaż.
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