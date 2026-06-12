Nowy Sącz stanie się na dwa dni stolicą piłki nożnej bez barier. Na stadionie Sandecji spotkają się dzieci z niepełnosprawnościami z całej Polski, by wspólnie grać, bawić się i przełamywać stereotypy.
Już w najbliższy weekend, 13 i 14 czerwca, Stadion Sandecji przy ul. Kilińskiego w Nowym Sączu stanie się areną wyjątkowego wydarzenia sportowego. Na murawie spotkają się młodzi piłkarze z całej Polski - uczestnicy Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej dla Dzieci z Różnymi Niepełnosprawnościami.
To największa tego typu impreza w regionie, której celem jest nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim integracja, radość i przełamywanie barier.
Turniej organizowany jest przez Fundację Futbol Plus z Warszawy, we współpracy z Amp Futbol Polska.
W wydarzeniu weźmie udział około 120 dzieci z różnych zakątków Polski, którym towarzyszyć będą rodzice, opiekunowie, trenerzy oraz wolontariusze. Organizatorzy podkreślają, że turniej ma charakter ogólnopolski i integracyjny - to przestrzeń, w której każde dziecko jest pełnoprawnym uczestnikiem sportowych emocji, niezależnie od stopnia sprawności.
To wyjątkowa frajda dla dzieciaków, a dla ich rodziców okazja do spotkania i wymiany doświadczeń. Takie imprezy są bardzo ważne z punktu widzenia społecznego - podkreślają organizatorzy.
13 czerwca (sobota)
13:00 - zbiórka na Stadionie Sandecji (ul. Kilińskiego 47)
13:30 - oficjalne otwarcie Turnieju Futbol Plus
14:00-16:30 - rozgrywki turniejowe
14 czerwca (niedziela)
9:30 - zbiórka na Stadionie Sandecji
10:00-14:30 - rozgrywki Futbol Plus
15:00 - zakończenie turnieju
Dla dzieci przewidziano liczne atrakcje, konkursy i animacje.