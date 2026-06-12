​Rosnące ceny energii elektrycznej sprawiają, że coraz więcej osób szuka sposobów na oszczędzanie prądu w domu. Okazuje się, że niektóre urządzenia codziennego użytku mogą znacząco podnosić rachunki. Sprawdź, które sprzęty zużywają najwięcej energii, jak ograniczyć domowe zużycie energii i zadbać o swój portfel.

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Wymiana żarówek na LED, odpowiednie korzystanie z lodówki, pralki czy czajnika oraz rezygnacja z trybu czuwania to skuteczne sposoby na obniżenie rachunków.

Drobne zmiany w codziennych nawykach mogą przynieść realne oszczędności.

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W każdym gospodarstwie domowym znajduje się wiele urządzeń elektrycznych, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie, ale jednocześnie mogą znacząco wpływać na wysokość rachunków za prąd. Do najbardziej energochłonnych sprzętów należą:

Płyta indukcyjna - to zdecydowany lider wśród domowych urządzeń pod względem zużycia energii. Godzina pracy płyty indukcyjnej o mocy 1200 kW to koszt około 1,50 zł. Przy codziennym użytkowaniu przez godzinę rocznie daje to nawet 550 zł.

- to zdecydowany lider wśród domowych urządzeń pod względem zużycia energii. Godzina pracy płyty indukcyjnej o mocy 1200 kW to koszt około 1,50 zł. Przy codziennym użytkowaniu przez godzinę rocznie daje to nawet 550 zł. Piekarnik - urządzenie o mocy 2500 W, używane codziennie przez pół godziny, zużywa około 365 kWh w ciągu roku, co przekłada się na wydatek rzędu 230 zł.

- urządzenie o mocy 2500 W, używane codziennie przez pół godziny, zużywa około 365 kWh w ciągu roku, co przekłada się na wydatek rzędu 230 zł. Lodówka - pracuje bez przerwy, by zapewnić świeżość żywności. Średnie dzienne zużycie to 0,75 kWh, co daje 170 zł rocznie.

- pracuje bez przerwy, by zapewnić świeżość żywności. Średnie dzienne zużycie to 0,75 kWh, co daje 170 zł rocznie. Pralka - jedno pranie to pobór od 0,6 do 1 kWh, czyli koszt od 37 do 62 groszy. Przy codziennym użytkowaniu roczny koszt może wynieść nawet 226 zł.

Czajnik elektryczny - przy uśrednionym zużyciu gotowanie wody to około 0,6 kWh dziennie, co przekłada się na 135 zł rocznie.

Nieużywane ładowarki i tryb czuwania - ukryci winowajcy

Wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy, że nawet niepodłączone do telefonu ładowarki czy urządzenia pozostawione w trybie czuwania pobierają energię. Choć pojedyncza ładowarka w ciągu roku generuje koszt rzędu kilku złotych, to w skali całego domu i wielu urządzeń suma ta może być znaczna. Co więcej, starszy sprzęt pozostawiony w gniazdku może stanowić zagrożenie pożarowe.

Sposoby na oszczędzanie energii w domu

Wymień halogeny na żarówki LED - nowoczesne żarówki LED pobierają nawet o 72 proc. mniej energii niż tradycyjne halogeny, co potwierdzają badania Krajowej Agencji Poszanowania Energii. To prosty sposób na szybkie obniżenie rachunków.

- nowoczesne żarówki LED pobierają nawet o 72 proc. mniej energii niż tradycyjne halogeny, co potwierdzają badania Krajowej Agencji Poszanowania Energii. To prosty sposób na szybkie obniżenie rachunków. Nie wkładaj ciepłego jedzenia do lodówki - wkładanie gorących potraw do lodówki zmusza ją do intensywniejszej pracy i większego poboru prądu. Przed schowaniem jedzenia warto je przestudzić.

- wkładanie gorących potraw do lodówki zmusza ją do intensywniejszej pracy i większego poboru prądu. Przed schowaniem jedzenia warto je przestudzić. Obniż temperaturę prania - pranie w niższych temperaturach pozwala ograniczyć zużycie energii przez grzałkę pralki, co przekłada się na niższe rachunki.

- pranie w niższych temperaturach pozwala ograniczyć zużycie energii przez grzałkę pralki, co przekłada się na niższe rachunki. Gotuj tylko tyle wody, ile potrzebujesz - czajnik elektryczny zużywa sporo energii, dlatego najlepiej gotować tylko tyle wody, ile jest potrzebne na herbatę czy kawę.

- czajnik elektryczny zużywa sporo energii, dlatego najlepiej gotować tylko tyle wody, ile jest potrzebne na herbatę czy kawę. Zrezygnuj z trybu czuwania - urządzenia pozostawione w trybie stand-by nadal pobierają prąd. Warto odłączać je od zasilania lub korzystać z listw z wyłącznikiem.

- urządzenia pozostawione w trybie stand-by nadal pobierają prąd. Warto odłączać je od zasilania lub korzystać z listw z wyłącznikiem. Skróć czas suszenia włosów - suszarka do włosów to kolejne urządzenie, które przy częstym i długim użytkowaniu generuje spore zużycie energii. Wstępne podsuszenie ręcznikiem i skrócenie czasu suszenia pozwala ograniczyć pobór prądu nawet o 9 proc.

Świadome korzystanie z domowych urządzeń elektrycznych to pierwszy krok do niższych rachunków i większej troski o środowisko. Wystarczy kilka prostych zmian w codziennych nawykach, by znacząco ograniczyć zużycie energii.