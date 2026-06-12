Rosnące ceny energii elektrycznej sprawiają, że coraz więcej osób szuka sposobów na oszczędzanie prądu w domu. Okazuje się, że niektóre urządzenia codziennego użytku mogą znacząco podnosić rachunki. Sprawdź, które sprzęty zużywają najwięcej energii, jak ograniczyć domowe zużycie energii i zadbać o swój portfel.
- Wymiana żarówek na LED, odpowiednie korzystanie z lodówki, pralki czy czajnika oraz rezygnacja z trybu czuwania to skuteczne sposoby na obniżenie rachunków.
- Drobne zmiany w codziennych nawykach mogą przynieść realne oszczędności.
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W każdym gospodarstwie domowym znajduje się wiele urządzeń elektrycznych, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie, ale jednocześnie mogą znacząco wpływać na wysokość rachunków za prąd. Do najbardziej energochłonnych sprzętów należą:
- Płyta indukcyjna - to zdecydowany lider wśród domowych urządzeń pod względem zużycia energii. Godzina pracy płyty indukcyjnej o mocy 1200 kW to koszt około 1,50 zł. Przy codziennym użytkowaniu przez godzinę rocznie daje to nawet 550 zł.
- Piekarnik - urządzenie o mocy 2500 W, używane codziennie przez pół godziny, zużywa około 365 kWh w ciągu roku, co przekłada się na wydatek rzędu 230 zł.
- Lodówka - pracuje bez przerwy, by zapewnić świeżość żywności. Średnie dzienne zużycie to 0,75 kWh, co daje 170 zł rocznie.
- Pralka - jedno pranie to pobór od 0,6 do 1 kWh, czyli koszt od 37 do 62 groszy. Przy codziennym użytkowaniu roczny koszt może wynieść nawet 226 zł.
- Czajnik elektryczny - przy uśrednionym zużyciu gotowanie wody to około 0,6 kWh dziennie, co przekłada się na 135 zł rocznie.
Wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy, że nawet niepodłączone do telefonu ładowarki czy urządzenia pozostawione w trybie czuwania pobierają energię. Choć pojedyncza ładowarka w ciągu roku generuje koszt rzędu kilku złotych, to w skali całego domu i wielu urządzeń suma ta może być znaczna. Co więcej, starszy sprzęt pozostawiony w gniazdku może stanowić zagrożenie pożarowe.
- Wymień halogeny na żarówki LED - nowoczesne żarówki LED pobierają nawet o 72 proc. mniej energii niż tradycyjne halogeny, co potwierdzają badania Krajowej Agencji Poszanowania Energii. To prosty sposób na szybkie obniżenie rachunków.
- Nie wkładaj ciepłego jedzenia do lodówki - wkładanie gorących potraw do lodówki zmusza ją do intensywniejszej pracy i większego poboru prądu. Przed schowaniem jedzenia warto je przestudzić.
- Obniż temperaturę prania - pranie w niższych temperaturach pozwala ograniczyć zużycie energii przez grzałkę pralki, co przekłada się na niższe rachunki.
- Gotuj tylko tyle wody, ile potrzebujesz - czajnik elektryczny zużywa sporo energii, dlatego najlepiej gotować tylko tyle wody, ile jest potrzebne na herbatę czy kawę.
- Zrezygnuj z trybu czuwania - urządzenia pozostawione w trybie stand-by nadal pobierają prąd. Warto odłączać je od zasilania lub korzystać z listw z wyłącznikiem.
- Skróć czas suszenia włosów - suszarka do włosów to kolejne urządzenie, które przy częstym i długim użytkowaniu generuje spore zużycie energii. Wstępne podsuszenie ręcznikiem i skrócenie czasu suszenia pozwala ograniczyć pobór prądu nawet o 9 proc.
Świadome korzystanie z domowych urządzeń elektrycznych to pierwszy krok do niższych rachunków i większej troski o środowisko. Wystarczy kilka prostych zmian w codziennych nawykach, by znacząco ograniczyć zużycie energii.