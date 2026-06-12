​Dzieci, które regularnie bawią się na świeżym powietrzu w wieku od 2 do 4 lat, są mniej narażone na rozwój problemów emocjonalnych i behawioralnych w późniejszych latach - wynika z najnowszych badań naukowców z University of Exeter. Każdy dodatkowy dzień spędzony na zabawie na zewnątrz zwiększa szanse na dobre zdrowie psychiczne. Eksperci podkreślają, że to prosty i dostępny sposób na wspieranie rozwoju najmłodszych.

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Regularna zabawa na świeżym powietrzu w wieku 2-4 lat zmniejsza ryzyko problemów psychicznych u dzieci.

Badanie objęło ponad 4 tysiące dzieci i analizowało ich stan psychiczny do 8. roku życia.

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Najnowsze badania przeprowadzone przez zespół z University of Exeter rzucają nowe światło na znaczenie zabawy na świeżym powietrzu dla rozwoju najmłodszych dzieci. Analizując dane ponad czterech tysięcy uczestników programu Growing Up in Scotland, naukowcy przyjrzeli się, jak czas spędzany na zabawie na zewnątrz w wieku od 2 do 4 lat wpływa na zdrowie psychiczne dzieci w kolejnych latach życia.

Wyniki są jednoznaczne - dzieci, które częściej bawiły się na zewnątrz, rzadziej wykazywały objawy problemów emocjonalnych i behawioralnych, takich jak lęk, depresja, agresja czy nadpobudliwość. Co więcej, każdy dodatkowy dzień zabawy na świeżym powietrzu w tygodniu przekładał się na wzrost szans na utrzymanie dobrego zdrowia psychicznego nawet o 14 procent.

Kompleksowa analiza czynników ryzyka

Badacze nie ograniczyli się jedynie do obserwacji czasu spędzanego na zewnątrz. W analizie uwzględniono szereg zmiennych, które mogą wpływać na rozwój dziecka. Pod uwagę wzięto m.in. płeć, pochodzenie etniczne, poziom wykształcenia rodziców, status zawodowy, liczbę chorób fizycznych oraz dostęp do terenów zielonych - zarówno parków, jak i prywatnych ogrodów.

Dzięki temu udało się wykluczyć wpływ innych czynników i potwierdzić, że to właśnie regularna zabawa na świeżym powietrzu odgrywa kluczową rolę w profilaktyce problemów psychicznych u dzieci.

Dlaczego kontakt z naturą jest tak ważny?

Zabawa na świeżym powietrzu to nie tylko ruch. Kontakt z naturą pozwala dzieciom rozwijać wyobraźnię, kreatywność, uczy współpracy z rówieśnikami i radzenia sobie z emocjami. Przebywanie w otoczeniu zieleni ma udowodniony, pozytywny wpływ na obniżenie poziomu stresu i poprawę samopoczucia.

Eksperci podkreślają, że nawet krótkie, ale regularne wyjścia na plac zabaw, do parku czy na podwórko mogą mieć długofalowe korzyści dla zdrowia psychicznego najmłodszych.

Apel do rodziców i decydentów

Naukowcy zwracają uwagę, że wyniki badań powinny znaleźć odzwierciedlenie w polityce zdrowia publicznego, edukacji oraz planowaniu przestrzennym. Zapewnienie dzieciom większych możliwości zabawy na zewnątrz to prosty i niedrogi sposób na wsparcie ich zdrowia psychicznego - podkreśla prof. Helen Dodd, kierująca projektem badawczym.

Eksperci apelują o odpowiednie finansowanie tworzenia i utrzymania placów zabaw oraz ochronę terenów zielonych, zwłaszcza w miastach. Dostęp do parków i przestrzeni rekreacyjnych jest szczególnie ważny dla rodzin, które nie mają własnego ogrodu.

Długofalowe korzyści

Zabawa na świeżym powietrzu w dzieciństwie to nie tylko lepsze samopoczucie tu i teraz, ale także inwestycja w przyszłość. Dzieci, które mają możliwość regularnego kontaktu z naturą, rzadziej borykają się z problemami psychicznymi w wieku szkolnym i dorosłym. To z kolei przekłada się na lepsze wyniki w nauce, większą odporność na stres i lepsze relacje społeczne.