Truskawki, szparagi, rzodkiewki i młoda botwinka – początek czerwca to moment, w którym te smaki królują na naszych stołach. Zanim jednak wybierzesz się na zakupy, warto przygotować się na spore zmiany w cennikach. Eksperci przeanalizowali paragony Polaków i wskazali tegorocznych rekordzistów drożyzny oraz produkty, które mile zaskoczą Cię przy kasie.

Nowalijki 2026: Jak zmieniły się ceny sezonowych warzyw i owoców? Analiza trendów wg PanParagon / Shutterstock

W 2026 roku ceny nowalijek w Polsce wzrosły średnio o 4,7 proc. w porównaniu do 2025.

Największy wzrost cen dotyczy kalarepy oraz koperku.

Niektóre produkty potaniały: botwinka, maliny i rzodkiewka.

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Wraz z nadejściem ciepłych miesięcy na straganach i sklepowych półkach pojawiają się pierwsze truskawki, szparagi, rzodkiewki, botwinka czy młoda cebula dymka. To właśnie te produkty najczęściej trafiają do koszyków zakupowych Polaków, zwiastując początek sezonu świeżych warzyw i owoców.

W 2026 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, konsumenci z niecierpliwością wypatrywali pierwszych partii nowalijek, jednak ich ceny budziły spore emocje.

Analiza danych z paragonów wykazała, że koszyk najpopularniejszych nowalijek w 2026 roku ponownie zdrożał. W porównaniu do ubiegłego roku płacimy za niego obecnie o około 4,7 procent więcej, a względem 2024 roku aż o około 9,4 procent więcej. Choć część produktów potaniała, w zestawieniu dominują pozycje, których ceny wzrosły.

Ceny warzyw i owoców sezonowych zależą od wielu zmiennych: od pogody, przez koszty produkcji, aż po sytuację logistyczną i działania sieci handlowych. Nasze dane pokazują, że choć część produktów potaniała lub utrzymała cenę, to ogólny kierunek zmian był wzrostowy - komentuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Rekordowe podwyżki: kalarepa, koper i ogórek gruntowy

Największy wzrost względem ubiegłego roku odnotowano w przypadku kalarepy. Mediana ceny za sztukę wzrosła z 2,99 zł w 2025 roku do 3,49 zł w 2026 roku, co oznacza podwyżkę o 16,7 procent rok do roku.

Wyraźnie podrożał również koper - pęczek kosztuje teraz średnio 2,89 zł, czyli o 15,6 procent więcej niż przed rokiem.

Na szczególną uwagę zasługują także ogórki gruntowe. W 2025 roku ich mediana ceny wynosiła 8,99 zł za kilogram, podczas gdy rok wcześniej było to 10,99 zł. Oznaczało to spadek o ponad 18 procent rok do roku. W bieżącym sezonie trend częściowo się odwrócił - cena wzrosła do 9,99 zł za kilogram, czyli o 11,1 procent względem ubiegłego roku. Mimo tej podwyżki ogórki gruntowe wciąż pozostają tańsze niż w 2024 roku.

Spadki cen: botwinka, maliny i rzodkiewka

Nie wszystkie produkty poszły w górę. Największą obniżkę cen odnotowano w przypadku botwinki - mediana ceny pęczka spadła z 4,99 zł do 4,29 zł, co oznacza spadek o 14 procent względem ubiegłego sezonu.

Tańsze niż przed rokiem są również świeże maliny. W 2025 roku opakowanie 125 g kosztowało średnio 9,90 zł, natomiast w 2026 roku jego cena spadła do 8,99 zł, czyli o 9,2 procent mniej.

Spadek cen odnotowano także w przypadku rzodkiewki - mediana ceny pęczka zmniejszyła się z 2,99 zł do 2,79 zł, czyli o 6,7 procent względem 2025 roku. Mimo tej obniżki produkt pozostaje droższy niż dwa lata temu.

/ źródło: PanParagon /

Czym kierować się podczas zakupów?

Eksperci radzą, by podczas zakupów sezonowych warzyw i owoców zwracać uwagę nie tylko na ceny, ale także na jakość produktów oraz ich pochodzenie. Warto śledzić promocje i korzystać z ofert lokalnych producentów, którzy często oferują świeże nowalijki w atrakcyjnych cenach.



