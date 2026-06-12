"Powitanie z Polską" - tak MON nazwało uroczyste przeloty, które dziś myśliwce F-35 wykonają nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią.​ Dziś w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbędzie się uroczysta ceremonia przyjęcia tych samolotów do Sił Zbrojnych RP. Wezmą w niej udział prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Powitanie F-35 w maju w Łasku / Adam Burakowski/East News / East News

Dziś uroczyste powitanie myśliwców F-35 w Polsce - wydarzenie nazwane przez MON "Powitanie z Polską".

F-35 wykonają przeloty nad Gdańskiem (ok. 9:45, Westerplatte), Warszawą (ok. 10:10, Cytadela), Krakowem (ok. 10:35, Wawel) i Łodzią (ok. 10:45).

Ceremonia przyjęcia F-35 do Sił Zbrojnych RP odbędzie się w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

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W uroczystości w Łasku weźmie udział m.in. prezydent Karol Nawrocki, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do Łasku zawita też podsekretarz stanu USA ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno. Zaproszenie otrzymał także m.in. były szef MON Mariusz Błaszczak, który w 2020 roku podpisywał kontrakt na samoloty.



"Powitanie z Polską" nad czterema miastami

Rano F-35 wykonają uroczysty przelot nad Polską. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, pierwszym miastem, nad którym przelecą F-35, będzie Gdańsk - około godziny 9:45 myśliwce przelecą nad Westerplatte.

Następnie, około godziny 10:10 samoloty pojawią się nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Potem maszyny pojawią się nad Krakowem - około godziny 10:35 formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, po przelocie nad stolicą Małopolski F-35 zawrócą nad Łódź, gdzie pojawią się ok. 10:45.



Jak zaznaczył resort, podany harmonogram ma charakter orientacyjny i może ulec on modyfikacjom ze względu na warunki atmosferyczne oraz względy operacyjne.

Trzy pierwsze polskie F-35 stacjonują już w Łasku

F-35 to najnowocześniejszy nabytek polskiego lotnictwa. Pod koniec maja do bazy w Łasku przybyły trzy pierwsze takie samoloty wielozadaniowe.



Polskie Siły Powietrzne otrzymały już 8 samolotów F-35, jednak do tej pory pozostawały one w bazach w USA. Tam szkolili się na nich polscy piloci, instruktorzy i technicy. Kolejne zbudowane samoloty mają już trafiać bezpośrednio do Polski. Całość dostaw 32 maszyn ma się zakończyć w 2029 roku.

F-35 - technologiczna rewolucja w polskim wojsku

F-35 przez wojskowych określane są jako technologiczna rewolucja dla polskiego wojska. Są one m.in. zbudowane w technologii stealth, dzięki temu utrudnione jest wykrycie ich przez radary przeciwnika. Wyposażone są także w szereg sensorów, zbierających dane z otoczenia i przekazujących je pilotowi oraz innym jednostkom na morzu czy na ziemi, np. systemom przeciwlotniczym Patriot.

Mogą także przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, umożliwiające atakowanie naziemnych celów przeciwnika na dystansie kilkuset kilometrów, pociski przeciwlotnicze AIM-120 AMRAAM i AIM-9X Sidewinder, jak również bomby kierowane i szybujące.

/ Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz / PAP

Wielomiliardowy kontrakt na F-35

Na początku 2020 r. Polska zawarła kontrakt o wartości 4,6 mld dolarów na pozyskanie 32 samolotów F-35, które będą znane pod nazwą "Husarz". Jak wskazuje Sztab Generalny WP, była to druga co do wielkości transakcja zbrojeniowa w historii kraju. Produkcja pierwszej maszyny zakończyła się w listopadzie 2024 r., do końca tego roku w Polsce planowo ma się pojawić 14 maszyn, a kolejne 12 - do końca 2027 r.

Baza w Łasku funkcjonuje w ramach 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Poznaniu. Jest jedną z najnowocześniejszych jednostek Wojska Polskiego, biorących udział w międzynarodowych ćwiczeniach w Europie i świecie. Od 2008 r. posiada wielozadaniowe samoloty F-16.

/ Mateusz Krymski / PAP

F-35 stają się kluczowym samolotem bojowym NATO

F-35 są produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin od 2006 roku. Powoli stając się kluczowym samolotem bojowym Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wiele setek takich myśliwców posiadają USA. W Europie trafiają one m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Norwegii, Holandii, Belgii, Włoch, Danii czy Czech.