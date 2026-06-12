W wieku 89 lat zmarł aktor teatralny i filmowy Janusz Michałowski - poinformował w mediach społecznościowych Teatr Telewizji.

Janusz Michałowski / Jan Bogacz / TVP/PAP

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Janusz Michałowski urodził się w 1937 roku w Augustowie. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie (1960). Karierę zawodową rozwijał w teatrach w Koszalinie, Toruniu, Kaliszu i Poznaniu. Od 1990 roku występował w stołecznym Teatrze Ateneum, a od 1999 związany był z Teatrem Współczesnym w Warszawie. Współpracował także z Teatrem Polskiego Radia.

Aktor występował w Teatrze Telewizji, m.in. jako Korowiow w "Mistrzu i Małgorzacie", Baszmaczkin i Zielonooki w spektaklach Izabelli Cywińskiej, Münchhausen w "Prawdomównym kłamcy", Torquemada w "Ciemności kryją ziemię", Assolant w "Ścieżkach chwały" oraz w "Doktorze Nock" Stanisława Różewicza.

Miał bogaty dorobek aktorski także w filmach i serialach. Jego znane role to: Jakub w "Pałacu", komisarz Karelicki w "Vabanku", profesor Kuppelweiser w "Seksmisji", ksiądz Piotr w "Lawie" czy doktor Blumental w serialu "Plebania". Aktor występował również w produkcjach, takich jak "13 posterunek", "Tancerze" czy "Prokurator". Współpracował z wybitnymi reżyserami, m.in. Juliuszem Machulskim, Wojciechem Jerzym Hasem i Tadeuszem Konwickim.

Janusz Michałowski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Był mężem reżyserki Izabelli Cywińskiej.