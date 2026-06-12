Czesi nieudanie rozpoczęli mundial w Kanadzie, Meksyku i USA. W swoim pierwszym meczu w grupie A w Guadalajarze, mimo prowadzenia, przegrali 1:2 z Koreą Południową. Wcześniej w meczu otwarcia w tej grupie Meksyk pokonał RPA 2:0.

20 lat czekania i najstarszy selekcjoner

Piłkarska reprezentacja Czech, która wywalczyła awans w marcowych barażach po dwukrotnym triumfie w rzutach karnych (w półfinale z Irlandią, w finale z Danią), wystąpiła na mundialu po 20-letniej przerwie.

Mecz z "etatowym" uczestnikiem tego turnieju - Koreą Południową - był szczególny dla selekcjonera Czechów. Miroslav Koubek został w wieku 74 lat i 283 dni najstarszym szkoleniowcem w historii MŚ. Rekordzistą... nie będzie jednak zbyt długo. 14 czerwca, gdy Curacao zmierzy się z Niemcami, palmę pierwszeństwa przejmie 78-letni szkoleniowiec debiutanta - Holender Dick Advocaat.

Pierwsza połowa meczu w Guadalajarze nie przyniosła emocji. Zgodnie z przewidywaniami, nieco lepsze wrażenie sprawiali Koreańczycy, którzy lepiej czuli się w trudnych warunkach.

Byli aktywniejsi, bardziej ruchliwi, z czego zresztą słyną w futbolu, ale w tej części gry nie przełożyło się to jeszcze na efekty bramkowe. Kilka razy próbował m.in. najsłynniejszy piłkarz tej reprezentacji, prawie 34-letni Heungmin Son, była gwiazda Tottenhamu Hotspur, a obecnie Los Angeles FC.

Niespodziewane prowadzenie Czechów i szybka odpowiedź

Wydawało się, że swoją przewagę piłkarze z Azji potwierdzą w drugiej połowie. I tak się stało, lecz najpierw z gola dość niespodziewanie cieszyli się Czesi. W 59. minucie po dalekim wyrzucie piłki z autu przez Vladimira Coufala najwyżej wyskoczył przed bramką Ladislav Krejci i mocnym uderzeniem głową nie dał szans golkiperowi rywali.

Taki obrót sprawy podziałał na Koreańczyków bardzo mobilizująco. Już osiem minut później wyrównał sprytnym strzałem pomocnik Feyenoordu Rotterdam Inbeom Hwang.

W 77. minucie Czesi po raz kolejny potwierdzili, że mają świetnie opanowane stałe fragmenty gry - do siatki trafił głową Tomas Soucek, ale ten gol nie mógł zostać uznany z powodu spalonego.

Chwilę później, po szybkiej akcji po drugiej strony boiska, zwycięstwo reprezentacji Korei Południowej zapewnił napastnik Besiktasu Stambuł Hyeongyu Oh.

Czesi do końca dążyli do zmiany niekorzystnego wyniku, w doliczonym czasie gry stworzyli dwie sytuacje, lecz nie zdołali doprowadzić do wyrównania.

We wcześniejszym meczu grupy A, rozegranym na Estadio Azteca, Meksyk pokonał RPA 2:0. Właśnie zwycięzcy spotkań 1. kolejki zmierzą się ze sobą 19 czerwca (w nocy polskiego czasu) w starciu, które być może wyłoni zwycięzcę tej grupy.

Korea Południowa - Czechy 2:1 (0:0)

Bramki: dla Korei Południowej - Inbeom Hwang (67); Hyeongyu Oh (80); dla Czech - Ladislav Krejci (59-głową)

Żółte kartki: Korea Płd. - Gihyuk Lee.

Sędzia: Amin Mohamed Omar (Egipt). Widzów: 44 985.

Tabela grupy A

1. Meksyk      1  1 0 0  2-0    3  

2. Korea Płd. 1  1 0 0  2-1    3  

3. Czechy      1  0 0 1  1-2    0  

4. RPA            1  0 0 1  0-2    0 

Następne mecze w tej grupie: 

18 czerwca, czwartek  Czechy - RPA  (18.00)  

19 czerwca, piątek   Meksyk - Korea Południowa (3.00) 

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