Karetka pogotowia przewróciła się na bok na drodze wojewódzkiej nr 871 w Stalowej Woli na Podkarpaciu. Zdjęcia z miejsca zdarzenia dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia w Stalowej Woli / Fot. Stalowka.NET / Gorąca Linia RMF FM

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Niebezpieczna sytuacja miała miejsce przed godz. 8 na drodze wojewódzkiej nr 871. Małgorzata Kania, rzeczniczka policji w Stalowej Woli, przekazała RMF FM, że kierowca karetki używał sygnałów uprzywilejowania. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i auto się przewróciło.

Służby przy przewróconej karetce / Stalowka.NET / Gorąca Linia RMF FM

Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać, że ambulans wylądował na boku. Portal Stalówka.net podaje, że kierowca gwałtownie zahamował, by uniknąć zderzenia ze zwierzęciem z pobliskiego lasu.

W karetce były trzy osoby. Dwie z nich trafiły do szpitala na badania.



Służby na miejscu zdarzenia / Stalowka.NET / Gorąca Linia RMF FM

Policja podkreśla, że w karetce nie było pacjenta - jechali nią wyłącznie pracownicy pogotowia. Wszystko wskazuje na to, że ta sytuacja zostanie zakwalifikowana jako kolizja, a nie jako wypadek.

Strażacy przy przewróconej karetce / Stalowka.NET / Gorąca Linia RMF FM