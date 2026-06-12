Karetka pogotowia przewróciła się na bok na drodze wojewódzkiej nr 871 w Stalowej Woli na Podkarpaciu. Zdjęcia z miejsca zdarzenia dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Niebezpieczna sytuacja miała miejsce przed godz. 8 na drodze wojewódzkiej nr 871. Małgorzata Kania, rzeczniczka policji w Stalowej Woli, przekazała RMF FM, że kierowca karetki używał sygnałów uprzywilejowania. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i auto się przewróciło. 

Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać, że ambulans wylądował na boku. Portal Stalówka.net podaje, że kierowca gwałtownie zahamował, by uniknąć zderzenia ze zwierzęciem z pobliskiego lasu.

W karetce były trzy osoby. Dwie z nich trafiły do szpitala na badania. 

Policja podkreśla, że w karetce nie było pacjenta - jechali nią wyłącznie pracownicy pogotowia. Wszystko wskazuje na to, że ta sytuacja zostanie zakwalifikowana jako kolizja, a nie jako wypadek. 

Zobacz również:

Pożar w dawnej papierni w Szczecinie. Przetwarzano tam opony
Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.

Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.