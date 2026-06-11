Od zwycięstwa rozpoczęli zmagania w mistrzostwach świata piłkarze Meksyku, którzy w meczu otwarcia pewnie pokonali Republikę Południowej Afryki 2:0. Pełne ręce roboty miał arbiter tego spotkania Brazylijczyk Wilton Sampaio, który pokazał w sjumie trzy czerwone kartki. W drugim spotkaniu grupy A Korea Południowa zmierzy się z Czechami.
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Udany początek turnieju w wykonaniu jednego z trzech gospodarzy XXIII mundialu w historii futbolu. Meksyk w meczu inauguracyjnym mistrzostw świata w piłce nożnej pokonał na Estadio Azteca Republikę Południowej Afryki 2:0.
Wynik meczu i strzelanie w całym turnieju rozpoczął już w 9. minucie Julian Quinones. W drugiej połowie strzałem głową wynik podwyższył Raul Jimenez. Pierwsze z 104 zaplanowanych na tym turnieju spotkań mistrzostw świata obejrzało ponad 80 tysięcy widzów.
Poza ofensywnie grającym zespołem gospodarzy, który zdominował wydarzenia na boisku, kibice zgromadzeni na Estadio Azteca zobaczyli też aż trzy czerwone kartki.
Prowadzący zawody Brazylijczyk, Wilton Sampaio, wykluczeniem z gry ukarał Yaya Sithole'a w 49. minucie oraz jego reprezentacyjnego kolegę Themba Zwane w 84 minucie gry. W osłabieniu mecz kończyli też gospodarze. Za faul na rywalu swój występ w doliczonym czasie gry zakończył Cesar Montes.
W drugim spotkaniu grupy A Korea Południowa zmierzy się z Czechami. Początek o godzinie 4.00 polskiego czasu.
Meksyk regularnie uczestniczy w mistrzostwach świata i trzeci raz jest gospodarzem turnieju. Wcześniej mundial w tym kraju odbywał się w 1970 i 1986 roku. Właśnie wtedy Meksykanie dwukrotnie dotarli do ćwierćfinału, co jest ich najlepszym wynikiem w historii. Później aż siedem razy odpadali w 1/8 finału, a cztery lata temu w Katarze nie wyszli z grupy, w której mierzyli się z Polską (0:0), Argentyną (0:2) i Arabią Saudyjską (2:1). Reprezentacja Meksyku rozegrał najwięcej meczów (61) w historii mundialu bez zdobycia trofeum.
Piłkarze RPA grają w MŚ czwarty raz, lecz po raz pierwszy od 16 lat. Do tej pory nigdy nie udało im się wyjść z grupy. Mecz otwarcia Meksyk - RPA był powtórką z 2010 roku, gdy mundial odbywał się na południu Afryki. Tamto spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1.
Przed meczem odbyła się ceremonia otwarcia, w której wystąpili m.in. Shakira i Andrea Bocelli. Podczas prezentacji drużyn i odgrywania hymnów, zgodnie z nowymi wytycznymi FIFA, na środek boiska wyszli wszyscy piłkarze, a nie tylko podstawowe jedenastki.