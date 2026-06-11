Od zwycięstwa rozpoczęli zmagania w mistrzostwach świata piłkarze Meksyku, którzy w meczu otwarcia pewnie pokonali Republikę Południowej Afryki 2:0. Pełne ręce roboty miał arbiter tego spotkania Brazylijczyk Wilton Sampaio, który pokazał w sjumie trzy czerwone kartki. W drugim spotkaniu grupy A Korea Południowa zmierzy się z Czechami.

Radość piłkarzy Meksyku / PAP/EPA/JOSE MENDEZ / PAP/EPA

Meksyk pokonał w meczu otwarcia RPA / PAP/EPA/SASHENKA GUTIERREZ / PAP/EPA

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Udany początek turnieju w wykonaniu jednego z trzech gospodarzy XXIII mundialu w historii futbolu. Meksyk w meczu inauguracyjnym mistrzostw świata w piłce nożnej pokonał na Estadio Azteca Republikę Południowej Afryki 2:0.

Wynik meczu i strzelanie w całym turnieju rozpoczął już w 9. minucie Julian Quinones. W drugiej połowie strzałem głową wynik podwyższył Raul Jimenez. Pierwsze z 104 zaplanowanych na tym turnieju spotkań mistrzostw świata obejrzało ponad 80 tysięcy widzów.

Trzy czerwone kartki. Oba zespoły kończyły mecz w osłabieniu

Poza ofensywnie grającym zespołem gospodarzy, który zdominował wydarzenia na boisku, kibice zgromadzeni na Estadio Azteca zobaczyli też aż trzy czerwone kartki.

Prowadzący zawody Brazylijczyk, Wilton Sampaio, wykluczeniem z gry ukarał Yaya Sithole'a w 49. minucie oraz jego reprezentacyjnego kolegę Themba Zwane w 84 minucie gry. W osłabieniu mecz kończyli też gospodarze. Za faul na rywalu swój występ w doliczonym czasie gry zakończył Cesar Montes.

W drugim spotkaniu grupy A Korea Południowa zmierzy się z Czechami. Początek o godzinie 4.00 polskiego czasu.

Meksyk regularnie uczestniczy w mistrzostwach świata i trzeci raz jest gospodarzem turnieju. Wcześniej mundial w tym kraju odbywał się w 1970 i 1986 roku. Właśnie wtedy Meksykanie dwukrotnie dotarli do ćwierćfinału, co jest ich najlepszym wynikiem w historii. Później aż siedem razy odpadali w 1/8 finału, a cztery lata temu w Katarze nie wyszli z grupy, w której mierzyli się z Polską (0:0), Argentyną (0:2) i Arabią Saudyjską (2:1). Reprezentacja Meksyku rozegrał najwięcej meczów (61) w historii mundialu bez zdobycia trofeum.

Piłkarze RPA grają w MŚ czwarty raz, lecz po raz pierwszy od 16 lat. Do tej pory nigdy nie udało im się wyjść z grupy. Mecz otwarcia Meksyk - RPA był powtórką z 2010 roku, gdy mundial odbywał się na południu Afryki. Tamto spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1.

Przed meczem odbyła się ceremonia otwarcia, w której wystąpili m.in. Shakira i Andrea Bocelli. Podczas prezentacji drużyn i odgrywania hymnów, zgodnie z nowymi wytycznymi FIFA, na środek boiska wyszli wszyscy piłkarze, a nie tylko podstawowe jedenastki.