Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zaprasza na jubileuszową edycję Święta Soli, która odbywać się będzie pod hasłem "Mistrzowska edycja". To już 20. odsłona tego barwnego wydarzenia, które 14 czerwca przyciągnie do Wieliczki zarówno mieszkańców, jak i turystów. Spotkamy się w nowym miejscu – przy ul. Daniłowicza 12 – by wspólnie świętować i przywołać czasy historycznej świetności Żup Krakowskich.

/ foto: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka /

Wieliczka od dwóch dekad celebruje swoje solne dziedzictwo podczas Święta Soli - wydarzenia, które co roku przyciąga tysiące mieszkańców i turystów. Tegoroczna, 20. już edycja, odbędzie się pod hasłem "Mistrzowska edycja" i przeniesie uczestników w czasy historycznej świetności Żup Krakowskich. Impreza wyjątkowo zostanie zorganizowana w nowej przestrzeni przy ul. Daniłowicza 12, w pobliżu szybu Daniłowicza, ze względu na remont Zamku Żupnego.

W niedzielę 14 czerwca od godziny 10:00 do 18:00 na odwiedzających czeka bogaty program pełen atrakcji, które pozwolą zanurzyć się w tradycji i kulturze miasta słynącego z soli. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Podróż do czasów dawnej Wieliczki

/ foto: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka /

Święto Soli to wyjątkowa okazja, by poczuć atmosferę historycznego miasta, które przez wieki tętniło kupieckim gwarem i było ważnym ośrodkiem handlu solą. W programie przewidziano liczne warsztaty dawnych fachów, podczas których rzemieślnicy i edukatorzy w historycznych strojach zaprezentują umiejętności niegdyś niezbędne w kopalni i mieście.

Uczestnicy będą mogli zobaczyć na własne oczy, jak wyglądało skręcanie lin, lepienie glinianych garnków czy precyzyjne bednarstwo, czyli budowa beczek. Nie zabraknie także pokazów wykuwania w metalu, wikliniarstwa oraz czerpania papieru. Każdy chętny będzie mógł spróbować warzenia soli metodą tradycyjną i własnoręcznie wyrzeźbić coś w solnej bryle.

Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych. W specjalnie przygotowanej strefie edukacyjnej dzieci będą mogły stworzyć własne solniczki z masy solnej, przygotować pamiątkowe dokumenty z pieczęcią oraz zmierzyć się z gigantycznymi puzzlami. To doskonała okazja, by poprzez zabawę poznać bogactwo tradycji i historii Wieliczki.

Na scenie przez cały dzień nie zabraknie rozrywki dla każdego. W programie znalazły się występy teatralne, m.in. spektakl "Detektyw Zagadka", czarodziejskie sztuczki Błazna Pierona oraz widowiskowy pokaz trików piłkarskich. Tradycyjna loteria "Kosz z solą" odbędzie się dwukrotnie - o godzinie 13:00 i 16:00, zapewniając emocje i szansę na wygranie oryginalnych nagród.

O oprawę muzyczną zadba Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Kopalni Soli "Wieliczka", a popołudniowy czas umili jazzowa formacja Tres De Jazz. Finałem dnia będzie koncert zespołu Słowiany, który rozpocznie się o godzinie 17:00.

Nieodłącznym elementem święta są kulinarne doznania inspirowane tradycyjną kuchnią górniczą. Karczma u Żupnika przygotuje menu prosto "z żupnego kotła", serwując potrawy nawiązujące do dawnych receptur i regionalnych smaków.

Warto przypomnieć, że ubiegłoroczna edycja Święta Soli przyciągnęła blisko 8 tysięcy uczestników i została uhonorowana Nagrodą Rodziców "Słoneczniki 2025" w kategorii "sztuki wizualne" za najbardziej wartościową inicjatywę dla dzieci. Partnerami tegorocznego wydarzenia są Urząd Miasta i Gminy Wieliczka oraz Kopalnia Soli "Wieliczka".

/ foto: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka /

PROGRAM: