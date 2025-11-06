Remis i porażka - takimi wynikami zakończyły się dwa późniejsze, czwartkowe mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji. Lech Poznań przegrał z Rayo Vallecano 2:3, a Jagiellonia Białystok zremisowała ze Shkendiją Tetowo 1:1.

Rayo Vallecano-Lech Poznań

Wyjazdowy mecz w Hiszpanii początkowo układał się po myśli piłkarzy ze stolicy Wielkopolski.

Prawy obrońca Lecha Joel Pereira w 11. minucie dośrodkował w pole karne, a Luis Palma strzałem głową przelobował bramkarza. W 39. min Antoni Kozubal podwyższył na 2:0. Do przerwy mistrzowie Polski sensacyjnie prowadzili.

W drugiej połowie bramkę kontaktową dla Rayo zdobył Isi Palazon, a na 2:2 wyrównał Jorge de Frutos. W doliczonym czasie Senegalczyk Pathe Ciss posłał długie podanie do wbiegającego w pole karne Alvaro Garcii, który skutecznie przyjął piłkę i pokonał bramkarza Lecha Bartosza Mrozka.

Shkendija Tetowo-Jagiellonia Białystok

Jagiellonia przegrywała ze Shkendiją Tetowo po golu Albańczyka Liridona Latifiego, a w doliczonym czasie (90+10) wyrównał Hiszpan Sergio Lozano. 

Zespół z Białegostoku kończył mecz w osłabieniu, gdyż Hiszpan Jesus Imaz w krótkim czasie otrzymał dwie żółte kartki.

W dwóch pozostałych czwartkowych meczach, w których uczestniczyły polskie drużyny, Legia Warszawa przegrała na wyjeździe ze słoweńskim NK Celje 1:2, a Raków Częstochowa zremisował w Pradze z czeską Spartą 0:0.

Po trzech kolejkach w Lidze Konferencji prowadzi turecki Samsunspor. Po trzy zwycięstwa odniosły także NK Celje i FSV Mainz. Dwunaste miejsce z dorobkiem 5 pkt zajmuje Raków. 14. Jagiellonia również ma 5 pkt, a 23. Lech i 25. Legia zdobyły po 3 pkt. Mecze 4. kolejki LK zostaną rozegrane 27 listopada.