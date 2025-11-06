Zespół z Białegostoku kończył mecz w osłabieniu, gdyż Hiszpan Jesus Imaz w krótkim czasie otrzymał dwie żółte kartki.

W dwóch pozostałych czwartkowych meczach, w których uczestniczyły polskie drużyny, Legia Warszawa przegrała na wyjeździe ze słoweńskim NK Celje 1:2, a Raków Częstochowa zremisował w Pradze z czeską Spartą 0:0.

Po trzech kolejkach w Lidze Konferencji prowadzi turecki Samsunspor. Po trzy zwycięstwa odniosły także NK Celje i FSV Mainz. Dwunaste miejsce z dorobkiem 5 pkt zajmuje Raków. 14. Jagiellonia również ma 5 pkt, a 23. Lech i 25. Legia zdobyły po 3 pkt. Mecze 4. kolejki LK zostaną rozegrane 27 listopada.