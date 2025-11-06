Remis i porażka - takimi wynikami zakończyły się dwa późniejsze, czwartkowe mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji. Lech Poznań przegrał z Rayo Vallecano 2:3, a Jagiellonia Białystok zremisowała ze Shkendiją Tetowo 1:1.
Wyjazdowy mecz w Hiszpanii początkowo układał się po myśli piłkarzy ze stolicy Wielkopolski.
Prawy obrońca Lecha Joel Pereira w 11. minucie dośrodkował w pole karne, a Luis Palma strzałem głową przelobował bramkarza. W 39. min Antoni Kozubal podwyższył na 2:0. Do przerwy mistrzowie Polski sensacyjnie prowadzili.