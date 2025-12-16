Na jakim etapie są rozmowy Polski z Ukrainą ws. ekshumacji na Wołyniu? Co z abonamentem radiowo-telewizyjnym? Czy jest szansa na powrót kolejnych dzieł kultury zrabowanych Polsce w trakcie II wojny światowej? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Martę Cienkowską, minister kultury i dziedzictwa narodowego z Polski 2050. Zapraszamy!

Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego / Mikołaj Poruszek / RMF24

Przed piątkową wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, zapytamy minister kultury i dziedzictwa narodowego Martę Cienkowską o to, na jakim etapie są rozmowy Polski z Ukrainą ws. ekshumacji na Wołyniu.

W rozmowie nie zabraknie sprawy abonamentu radiowo-telewizyjnego. Projekt nowej ustawy medialnej, zakładający m.in. likwidację abonamentu i Rady Mediów Narodowych oraz reformę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, został skierowany do konsultacji społecznych. Kiedy ustawa trafi do Sejmu?

Porozmawiamy także o zrabowanych dziełach kultury. Niemcy na początku grudnia oddały Polsce cenne krzyżackie archiwa, które zostały zrabowane z Warszawy w czasie II wojny światowej oraz rzeźbę przedstawiająca głowę świętego, skradzioną z Malborka. W zasobach naszych zachodnich sąsiadów nadal może znajdować się jednak bardzo wiele cennych polskich dóbr kultury, których los od dawna pozostaje niejasny. Czy jest szansa na powrót kolejnych dzieł kultury zrabowanych Polsce w trakcie II wojny światowej?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.