Kolejne europejskie lotnisko wstrzymało pracę z powodu dronów. Tym razem chodzi o port w Brukseli. Drony zauważono tam w czwartek wieczorem.

Drony nad lotniskiem w Brukseli. Port wstrzymał pracę / Dursun Aydemir/Anadolu/ABACAPRESS.COM / PAP

W czwartek wieczorem drony spowodowały wstrzymanie pracy lotniska w Brukseli.

Loty są przekierowywane na inne lotniska. Nie podano, ile dronów zauważono ani jak długo potrwa przerwa.

Podobne incydenty miały miejsce w ostatnim czasie m.in. w Szwecji i Niemczech, a także nad belgijską bazą Kleine-Brogel.

O dostrzeżeniu obiektów poinformował rzecznik kontroli lotów.

Portal monitorujący loty Flightradar24 powiadomił, że samoloty zmierzające na lotnisko w Brukseli są wstrzymywane lub przekierowywane.

Belgia zwołała na czwartek nadzwyczajne posiedzenie kluczowych ministrów rządu oraz szefów służb odpowiadających za bezpieczeństwo kraju, gdy zaobserwowanie dronów wymusiło we wtorek zamknięcie lotnisk i bazy wojskowej. Minister obrony ocenił, że doszło wówczas do skoordynowanego ataku.

To już kolejny tego typu incydent

Analogiczna sytuacja, jak ta nad Brukselą, miała miejsce tego samego dnia w Szwecji. Przez kilka godzin zamknięty był port lotniczy Landvetter w Göteborgu. W środę wieczorem ruch lotniczy, również z powodu dronów, wstrzymano nad lotniskiem w niemieckim Hanowerze.

Z kolei w nocy z soboty na niedzielę nad bazą Kleine-Brogel w Belgii (miejscem przechowywania amerykańskiej broni jądrowej) zauważono kilka niezidentyfikowanych dronów. W poniedziałek minister obrony Theo Francken powiedział, że incydent mógł mieć charakter operacji szpiegowskiej.