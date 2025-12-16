Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał proklamację, która znacząco rozszerza listę państw objętych zakazem wjazdu do USA. Od 1 stycznia obywatele siedmiu kolejnych krajów, w tym Syrii, Burkiny Faso i Sudanu Południowego, nie będą mogli przekroczyć amerykańskiej granicy. Restrykcje dotkną również Palestyńczyków oraz obywateli kilkunastu innych państw, dla których wprowadzono częściowe ograniczenia wizowe.

Donald Trump podpisał proklamację rozszerzającą zakaz wjazdu do USA na siedem nowych państw.

Pełny zakaz obejmie m.in. Syrię, Burkina Faso, Mali, Niger, Sudan Południowy, Sierra Leone i Laos.

Restrykcje dotkną również Palestyńczyków.

Obywatele łącznie 19 krajów objęci są pełnym zakazem wjazdu do USA.

Częściowe restrykcje wizowe wprowadzono wobec obywateli 15 innych państw.

Powodem decyzji są m.in. słabe procedury bezpieczeństwa i nieadekwatne bazy danych w tych krajach.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa zdecydowała o rozszerzeniu listy państw objętych pełnym zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Do dotychczasowych 12 krajów dołączyło siedem kolejnych: Burkina Faso, Laos, Mali, Niger, Sudan Południowy, Sierra Leone oraz Syria. Oznacza to, że obywatele tych państw nie będą mogli ubiegać się o wjazd do USA, niezależnie od celu podróży.

Wśród nowych państw objętych restrykcjami znalazła się Syria, mimo wcześniejszych doniesień o poprawie relacji na linii Damaszek-Waszyngton. Zakaz wjazdu dotknie również mieszkańców Autonomii Palestyńskiej.

Częściowe restrykcje dla kolejnych krajów

Oprócz pełnego zakazu wjazdu dla obywateli 19 państw Stany Zjednoczone wprowadziły częściowe ograniczenia wizowe wobec obywateli 15 innych krajów. Restrykcje te zależą m.in. od rodzaju wizy, o którą ubiega się podróżny. Na liście znalazły się m.in. Angola, Nigeria, Kuba, Wenezuela, Togo czy Turkmenistan.

Częściowe ograniczenia mogą oznaczać utrudnienia w uzyskaniu wiz turystycznych, studenckich czy pracowniczych, a także wydłużone procedury weryfikacyjne.

Powody decyzji administracji USA

W oficjalnej proklamacji Biały Dom wskazuje na szereg powodów, dla których zdecydowano się na rozszerzenie restrykcji. Wśród nich wymienia się nieadekwatne bazy danych obywateli, słabe procedury bezpieczeństwa przy wydawaniu paszportów, a także wysoki odsetek osób pozostających w USA po wygaśnięciu wiz.

Administracja podkreśla również, że wiele z objętych zakazem krajów nie posiada skutecznych mechanizmów kontroli i weryfikacji tożsamości obywateli. W niektórych państwach brakuje nawet podstawowych systemów rejestracji urodzeń, a korupcja i słaba dokumentacja umożliwiają łatwe fałszowanie dokumentów.

Kontekst polityczny i bezpieczeństwa

Decyzja prezydenta Trumpa jest realizacją wcześniejszych zapowiedzi dotyczących zaostrzenia polityki migracyjnej. Po głośnym zamachu na żołnierzy Gwardii Narodowej, którego sprawcą był imigrant z Afganistanu, prezydent obiecał całkowite powstrzymanie imigracji z tzw. "trzeciego świata". Nowe restrykcje mają być odpowiedzią na zagrożenia związane z terroryzmem oraz nielegalną migracją.

Pełna lista krajów objętych zakazem

Od 1 stycznia pełny zakaz wjazdu do USA obejmie obywateli następujących państw: Afganistan, Birma, Burkina Faso, Czad, Republika Konga, Gwinea Równikowa, Erytrea, Haiti, Iran, Jemen, Mali, Niger, Laos, Libia, Somalia, Sudan, Sudan Południowy, Syria oraz Autonomia Palestyńska.

Częściowe restrykcje dotyczą: Angoli, Antigui i Barbudy, Beninu, Burundi, Dominiki, Gabonu, Gambii, Kuby, Malawi, Mauretanii, Nigerii, Tanzanii, Togo, Tonga, Turkmenistanu, Wenezueli, Wybrzeża Kości Słoniowej, Zambii i Zimbabwe.

Nowe przepisy mogą oznaczać poważne utrudnienia dla milionów osób planujących podróż do Stanów Zjednoczonych. Obywatele krajów objętych pełnym zakazem nie będą mogli wjechać do USA nawet w celach rodzinnych, biznesowych czy edukacyjnych. Częściowe restrykcje utrudnią natomiast uzyskanie wiz i mogą wpłynąć na relacje dyplomatyczne między Stanami Zjednoczonymi a krajami objętymi ograniczeniami.