Wyścig Formuły 1 na torze w Portimao w 2021 roku / XPB Images/PA Images / PAP/PA

Portugalskie Portimao wraca do kalendarza Formuły 1 na lata 2027 i 2028 - poinformowali oficjalnie organizatorzy.

Tor Autodromo Internacional do Algarve zastąpi w tych sezonach rundę na holenderskim torze Zandvoort, gdzie Grand Prix odbędzie się po raz ostatni w 2026 roku.

Tor w Portimao znany jest z unikatowego układu przypominającego kolejkę górską, co stanowi wyzwanie dla najlepszych kierowców świata.

Portugalia ma bogatą historię w F1 - pierwszy wyścig o Grand Prix odbył się tam w 1958 roku w Porto.

Portimao póki co wraca do kalendarza na dwa lata jako część umowy Formuły 1 z rządem portugalskim Turismo de Portugal i promotorem Parkalgar, Parques Tecnologicos e Desportivos, S.A. Portugalski wyścig zastąpi Grand Prix Holandii na torze Zandvoort, które odbędzie się po raz ostatni w 2026 roku. O zakończeniu umowy z holenderskimi organizatorami wyścigu poinformowano w grudniu ubiegłego roku.

Cieszę się, że Portimao wraca do kalendarza Formuły 1 i że ten sport nadal rozpala pasję naszych niesamowitych portugalskich kibiców. Tor zapewnia emocje na torze od pierwszego zakrętu do mety, a jego energia wyrywa kibiców z miejsc. Zainteresowanie i zapotrzebowanie na organizację Grand Prix Formuły 1 są najwyższe w historii - powiedział prezes Formuły 1 Stefano Domenicali, cytowany w komunikacie prasowym.

Z radością witamy Formułę 1 z powrotem w Portugalii i na torze Autodromo Internacional do Algarve. Grand Prix Portugalii zaprezentuje doskonałość naszego toru i pasję naszych kibiców, dając ogromny impuls dla rozwoju turystyki, regionu i społeczności. Unikatowy układ toru w Portimao, przypominający kolejkę górską, rzuci wyzwanie najlepszym kierowcom na świecie i stworzy widowisko, które pokochają kibice. Z niecierpliwością czekamy na możliwość tworzenia niezapomnianych chwil i wyznaczania nowych standardów doskonałości na torze i poza nim - powiedział prezes Autodromo Internacional do Algarve Jaime Costa.

Portugalia ma prestiżową historię w Formule 1, pierwszy wyścig o Grand Prix został zorganizowany w tym kraju w Porto w 1958 roku. W 2021 roku tor Portimao był miejscem, gdzie Lewis Hamilton pobił rekord Niemca Michaela Schumachera w liczbie zwycięstw, wygrywając po raz 92. Brytyjczyk pozostaje jedynym kierowcą w obecnej stawce, który triumfował na tym torze, był na nim najszybszy również w 2020 roku.