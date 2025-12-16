Szokujące wydarzenia w Los Angeles. Nick Reiner, syn słynnego reżysera Roba Reinera i Michele Singer Reiner, został oskarżony o brutalne zabójstwo swoich rodziców. Prokuratura postawiła mu dwa zarzuty morderstwa.

  • Nick Reiner, syn Roba i Michele Reiner, został oskarżony o morderstwo rodziców.
  • Do zbrodni doszło w domu rodziny w Los Angeles 14 grudnia 2025 roku.
  • Prokuratura podkreśla, że w zabójstwie użyto noża.
  • Ciała Roba i Michele znalazła ich córka, Romy.
  • Nick został zatrzymany kilka godzin po śmierci rodziców i przebywa w areszcie bez prawa do kaucji.
  • Rob Reiner był znanym reżyserem, twórcą takich filmów jak "Kiedy Harry poznał Sally", "Stand By Me" czy "Ludzie honoru".
 W niedzielę 14 grudnia w domu rodziny Reinerów w Los Angeles doszło do tragedii, która wstrząsnęła nie tylko amerykańskim środowiskiem filmowym, ale i całym światem. Policja została wezwana na miejsce po godzinie 15:30 przez córkę pary, Romy, która znalazła ciała swoich rodziców. Służby ratunkowe potwierdziły śmierć Roba Reinera i Michele Singer Reiner.

Syn oskarżony o morderstwo rodziców

Zaledwie kilka godzin po odkryciu ciał, policja zatrzymała Nicka Reinera, syna zamordowanej pary. Prokurator okręgowy hrabstwa Los Angeles, Nathan Hochman, poinformował na konferencji prasowej, że Nick usłyszy dwa zarzuty morderstwa - informuje serwis people.com.

Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie bez możliwości wyjścia za kaucją. Jego adwokat, Alan Jackson, przekazał, że Nick nie został jeszcze dopuszczony do udziału w rozprawie ze względów medycznych.

Noc poprzedzająca tragedię

Według relacji świadków dzień przed tragedią Nick i jego ojciec Rob mieli uczestniczyć w przyjęciu organizowanym przez znanego prezentera Conana O’Briena. Tam doszło do głośnej kłótni między ojcem a synem. Powodem kłótni miała być odmowa pójścia na kolejny, 18. już odwyk. Źródła podają, że Nick zachowywał się agresywnie i był wyraźnie pobudzony, co wywołało niepokój wśród gości.

Nick Reiner nie ukrywał w przeszłości swoich problemów z uzależnieniami. Współtworzył nawet film "Being Charlie", który w dużej mierze opowiadał o jego własnych doświadczeniach z walką z nałogiem. Film wyreżyserował jego ojciec, Rob Reiner.

Pokój hotelowy pełen krwi

Źródła cytowane przez amerykańską stację CBS News poinformowały, że ofiary miały liczne rany kłute i poderżnięte gardła.

Serwis TMZ podał z kolei, że Nick Reiner w niedzielę nad ranem miał zameldować się w hotelu w Santa Monica - tuż po kłótni z rodzicami na przyjęciu bożonarodzeniowym Conana O’Briena.

"Kiedy personel hotelu wszedł później do pokoju, znalazł pełno krwi zarówno pod prysznicem, jak i na łóżku. Okno było zasłonięte prześcieradłami" - podaje TMZ.

Dorobek Roba Reinera

Rob Reiner i Michele Singer Reiner byli małżeństwem od 1989 roku. Wspólnie wychowywali troje dzieci: Jake’a, Romy i Nicka. Rob był także ojczymem Tracy, córki swojej pierwszej żony, Penny Marshall.

Reiner był cenionym reżyserem, twórcą takich filmów jak "Kiedy Harry poznał Sally", "To jest Spinal Tap", "Stand By Me" czy "Ludzie honoru". Jego żona, Michele, była znaną producentką filmową.

Co dalej ze sprawą?

Nick Reiner czeka na pierwsze przesłuchanie przed sądem. Grozi mu dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Śledczy wciąż badają okoliczności tragedii.