W Berlinie zakończyła się kolejna runda rozmów pokojowych dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie. Jak poinformowali uczestnicy spotkania, po raz pierwszy od początku konfliktu pojawiła się realna szansa na zawieszenie broni. Przedstawiciele Ukrainy, Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych podkreślili, że osiągnięto znaczący postęp w negocjacjach i wypracowano wspólne stanowisko w kluczowych kwestiach.

Strony zadeklarowały wolę dalszej współpracy na drodze do pokoju oraz kontynuowania rozmów w najbliższych tygodniach. Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję, że obecne ustalenia przyczynią się do szybkiego zakończenia działań wojennych i rozpoczęcia procesu odbudowy Ukrainy.

Trump jest zadowolony

Donald Trump, który rozmawiał również z przywódcami europejskimi, podkreślił po raz pierwszy od dawna, że dyskusja była długa, ale bardzo owocna i że "jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek wcześniej". Trump rozmawiał z liderami NATO, Niemiec, Włoch, Finlandii, Polski, Francji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Danii i Holandii.

Wcześniej Friedrich Merz oświadczył, że dzisiejszy szczyt daje dużą szansę na "proces pokojowy", a zawieszenie broni jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia "zależy już tylko od Rosji". Merz zasugerował, że jeśli taki rozejm dojdzie do skutku, może to być początek konstruktywnych negocjacji, które doprowadzą do trwałego pokoju na Ukrainie.