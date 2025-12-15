Zaskakująco optymistyczny komunikat popłynął z Berlina, gdzie dziś spotkali się przywódcy największych europejskich krajów, w tym Polski, by rozmawiać o perspektywie rozejmu w Ukrainie. "Po raz pierwszy od początku wojny zawieszenie broni wydaje się możliwe" - oświadczył kanclerz Niemiec. Co ciekawe, podobny komunikat popłynął z Waszyngtonu.
"Po raz pierwszy od początku wojny zawieszenie broni wydaje się możliwe. Chcemy wspólnie z Ukraińcami, naszymi europejskimi partnerami oraz Stanami Zjednoczonymi podążać ścieżką prowadzącą do pokoju. Wierzę, że dziś, w Berlinie, stawiamy na tej drodze ważny krok naprzód" - napisał Friedrich Merz na platformie X.