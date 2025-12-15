W Lekowie na Mazowszu wojskowy dron spadł na prywatną posesję - dowiedział się reporter RMF FM Jakub Rybski. Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
W Lekowie na Mazowszu wojskowy dron spadł na prywatną posesję. Jak dowiedział się nasz reporter, to był najprawdopodobniej mały dron rozpoznawczy, który spadł podczas ćwiczeń polskich żołnierzy w regionie.
Z ustaleń naszego dziennikarza wynika, że bezzałogowiec nie uszkodził żadnego budynku i nikomu nic się nie stało.

