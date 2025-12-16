Francuz Ousmane Dembele został najlepszym piłkarzem świata 2025 roku w plebiscycie FIFA. Wśród kobiet najlepsza była - po raz trzeci z rzędu - Hiszpanka Aitana Bonmati. Polacy nie zostali wyróżnieni w żadnej kategorii.

Napastnik PSG i reprezentacji Francji Ousmane Dembele został Piłkarzem Roku FIFA. / LIONEL BONAVENTURE/AFP/East News / East News

Napastnik Paris Saint-Germain i reprezentacji Francji, Ousmane Dembele, został we wtorek w Dosze wybrany Piłkarzem Roku FIFA. 28-latek we wrześniu został uhonorowany Złotą Piłką.

Francuz zdobył w tym roku z PSG poczwórną koronę: triumfował w Lidze Mistrzów, krajowej ekstraklasie, Pucharze Francji i Superpucharze Francji. Dembele odegrał kluczową rolę w pierwszym triumfie PSG w Lidze Mistrzów, kiedy to jego zespół pokonał w finale Inter Mediolan 5:0.

W zeszłym sezonie strzelił 35 bramek we wszystkich rozgrywkach, w tym 21 w Ligue 1, co dało mu tytuł króla strzelców.