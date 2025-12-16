Paris Saint-Germain ma wypłacić Kylianowi Mbappe 60 milionów euro z tytułu zaległego wynagrodzenia. Taką decyzję podjął francuski sąd.

Kylian Mbappe / AlterPhotos/ABACA/Abaca / East News

Jesteśmy usatysfakcjonowani wyrokiem. Tego należało się spodziewać, kiedy nie płacisz wynagrodzenia - powiedział Frederique Cassereau, prawnik piłkarza.



Sąd orzekł, że klub nie zapłacił Mbappe pensji za okres trzech miesięcy, tzw. "premii etycznej" oraz premii za podpisanie kontraktu.



Klub argumentował, że Kylian Mbappe zrzekł się tego wynagrodzenia, a także zachował się nielojalnie, bo ukrył zamiar nieprzedłużenia kontraktu. W tej sytuacji PSG nie podjęło kroków, aby go wytransferować.

26-letni Kylian Mbappe, mistrz świata z 2018 roku i wicemistrz z 2022, występował w PSG przez siedem lat. Uzyskał rekordową w barwach tego klubu liczbę 256 goli.

Gdy w 2024 roku wygasł kontrakt Mbappe z PSG, jako wolny zawodnik związał się z Realem Madryt.