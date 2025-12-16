Taka sytuacja zdarza się raz na kilka lat. W tym roku drugi dzień świąt przypada w piątek, a wierni w Kościele katolickim zobowiązani są do wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Dyspensę na ten dzień już wydało kilku polskich biskupów.

26 grudnia, czyli w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, przypada święto św. Szczepana - w tym roku wypada ono w piątek.

W Kościele katolickim obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych we wszystkie piątki roku, także w oktawie Narodzenia Pańskiego.

Oktawa Narodzenia Pańskiego oraz święto św. Szczepana nie znoszą piątkowej wstrzemięźliwości - wyjątkiem są tylko uroczystości lub dyspensa biskupa.

Kilku polskich biskupów udzieliło już dyspensy od piątkowej wstrzemięźliwości na 26 grudnia, ale zachęcają do zastąpienia jej innymi praktykami religijnymi.

Biskupi podjęli decyzję

W związku z tym niektórzy biskupi już wydali dyspensę na ten dzień dla wiernych przebywających na terenie ich diecezji.

Metropolita lubelski abp Stanisław Budzik zachęcił "do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłosierdzia i pobożności". To samo wskazał biskup legnicki Andrzej Siemieniewski.

Metropolita warszawski abp Adrian Galbas zachęcił, aby korzystający z dyspensy "ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego".

Z kolei ordynariusz bydgoski bp Krzysztof Włodarczyk zachęcił zarówno "do modlitwy w intencjach papieża Leona XIV", jak i "praktykowania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia bądź innych czynów pokutnych".

Metropolita częstochowski abp Wacław Depo osobom korzystającym z dyspensy wskazał "ofiarowanie w tym dniu dowolnej modlitwy w intencji powołań kapłańskich i zakonnych" oraz podjęcie, "zgodnie z własnym wyborem - formy zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości chrześcijańskiej wobec potrzebujących bądź przez ofiarowanie jałmużny".

Z kolei ordynariusz świdnicki bp Marek Mendyk zachęcił wiernych korzystających z dyspensy "do modlitwy w intencji pokoju i świętych powołań do służby Bożej".

To pokazuje, że w zależności od diecezji, w której wierni będą świętować, korzystając z dyspensy, mają do wypełnienia nieco inne praktyki religijne.

Kogo obowiązuje post?

Zgodnie z Kodeksem kanonicznym do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych zobowiązani są wszyscy katolicy, którzy ukończyli 14 lat. Natomiast post mają obowiązek zachowywać wszystkie osoby między 18. a 60. rokiem życia.