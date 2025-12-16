Czy Mateusz Morawiecki wypowiedział posłuszeństwo Jarosławowi Kaczyńskiemu? A może to walka o zajęcie miejsca prezesa partii? Czy starcie frakcji jest zaskoczeniem, a może zanosiło się na nie od dłuższego czasu? Prowadzący Rozmowę o 7:00 w Radiu RMF24 Piotr Salak porozmawia z Pawłem Jabłońskim również o zbliżającej się wizycie w Polsce prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Czy byliśmy wobec Kijowa zbyt ulegli? Gdzie kończy się pomoc, a zaczyna robienie interesów?

Z politykiem Prawa i Sprawiedliwości porozmawiamy też o ostatnim w tym roku posiedzeniu Sejmu. Czy będzie w partii dyscyplina w sprawie głosowania mającego odrzucić weto prezydenta do ustawy łańcuchowej?

Poruszymy również kwestię projektu PiS dotyczącego wydłużenia czasu ubiegania się o polskie obywatelstwo. Czy rzeczywiście należy go wydłużyć z trzech do dziesięciu lat?

Porozmawiamy również o zapaści w ochronie zdrowia. Czy składka zdrowotna powinna być ujednolicona dla wszystkich grup? Czy uprzywilejowywanie rolników lub służb mundurowych ma sens?

