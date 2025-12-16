Łukasz Żal, autor zdjęć do filmu "Hamnet", znalazł się na opublikowanej we wtorek shortliście kandydatów do Oscarów. Z rywalizacji o nominację do statuetki dla najlepszego pełnometrażowego filmu międzynarodowego odpadł reprezentujący Polskę "Franz Kafka" Agnieszki Holland. Nominacje do 98. Oscarów zostaną ogłoszone 22 stycznia 2026 r. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 15 marca.

Łukasz Żal / Marechal Aurore/ABACA / PAP/Abaca

Łukasz Żal, polski operator filmowy, znalazł się na shortliście Oscarów w kategorii najlepsze zdjęcia za film "Hamnet" reżyserki Chloe Zhao.

Żal ma już doświadczenie z Oscarami - był nominowany za "Idę" i "Zimną wojnę" Pawła Pawlikowskiego.

Niestety, polski film "Franz Kafka" Agnieszki Holland nie przeszedł do dalszego etapu w kategorii filmu międzynarodowego.

Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Shortlistę zamieszczono na stronie internetowej Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Do dalszego etapu oscarowego wyścigu w kategorii najlepsze zdjęcia przeszło 16 operatorów, wśród nich Łukasz Żal. W przeszłości polski operator był dwukrotnie nominowany do tych nagród - w 2015 r. za "Idę" i w 2019 r. - za "Zimną wojnę" Pawła Pawlikowskiego. Na swoim koncie ma także współprace m.in. z Jonathanem Glazerem przy "Strefie interesów" i Charliem Kaufmanem przy "Może pora z tym skończyć".

Zdjęcia Łukasza Żala do filmu "Hamnet"

Tym razem miejsce na shortliście kandydatów do Oscarów zapewniły Żalowi zdjęcia do filmu "Hamnet" Chloe Zhao, którego akcja rozgrywa się w Anglii drugiej połowy XVI wieku.

"Zubożały nauczyciel łaciny William Szekspir poznaje niezależną duchem Agnes. Para zakochuje się w sobie i rozpoczyna gorący romans, który prowadzi do ślubu i narodzin trójki dzieci. Jednak gdy Will wyrusza do odległego Londynu, aby rozwinąć swoją karierę teatralną, Agnes zostaje sama ze wszystkimi domowymi obowiązkami. Kiedy dochodzi do tragedii, niegdyś silna więź między małżonkami zostaje poddana próbie, a ich wspólne doświadczenia stają się inspiracją do stworzenia ponadczasowego arcydzieła Szekspira, »Hamleta«" - czytamy w opisie zamieszczonym na stronie festiwalu EnergaCamerimage.

Oprócz polskiego operatora szansę na nominacje do nagród otrzymali James Friend ("Ballada o drobnym karciarzu"), Robbie Ryan ("Bugonia"), Seamus McGarvey ("Zgiń, kochanie"), Claudio Miranda ("F1: Film"), Dan Laustsen ("Frankenstein"), Darius Khondji ("Wielki Marty"), David Chambille ("Nowa fala"), Michael Bauman ("Jedna bitwa po drugiej"), Kasper Tuxen Andersen ("Wartość sentymentalna"), Autumn Durald Arkapaw ("Grzesznicy"), Mauro Herce ("Sirat"), Amy Vincent ("Song Sung Blue"), Fabian Gamper ("Wpatrując się w słońce"), Adolpho Veloso ("Sny o pociągach") oraz Alice Brooks ("Wicked: Na dobre").

"Franz Kafka" Agnieszki Holland odpada

Z rywalizacji o nominację do statuetki dla najlepszego pełnometrażowego filmu międzynarodowego odpadł reprezentujący Polskę "Franz Kafka" Agnieszki Holland.

Nowy film twórczyni "Kobiety samotnej" i "Zielonej granicy" jest odległy od klasycznego kina biograficznego. To artystyczna mozaika zbudowana z drobnych, różnorodnych momentów z życia pisarza (granego przez Idana Weissa). Bohatera oglądamy jako małego chłopca rzucanego na głęboką wodę przez despotycznego ojca, artystę ślęczącego w zakładzie ubezpieczeń społecznych, szarmanckiego, czułego, ale też chwiejnego i neurotycznego mężczyznę, samotnika, którego pisarskie ambicje są nierozumiane przez bliskich.

Do dalszego etapu zmagań w kategorii pełnometrażowy film międzynarodowy zakwalifikowały się "Belen" Dolores Fonzi (Argentyna), "Tajny agent" Klebera Mendoncy Filho (Brazylia), "To był zwykły przypadek" Jafara Panahiego (Francja), "Wpatrując się w słońce" Maschy Schilinski (Niemcy), "Jak bracia" Neeraja Ghaywana (Indie), "The President’s Cake" Hasana Hadiego (Irak), "Kokuho" Sanga-il Lee (Japonia), "All That’s Left of You" Cherien Dabis (Jordania), "Wartość sentymentalna" Joachima Triera (Norwegia), "Palestine 36" Annemarie Jacir (Palestyna), "Bez wyjścia" Park Chan-wooka (Korea Południowa), "Sirat" Olivera Laxe’a (Hiszpania), "Late Shift" Petry Volpe (Szwajcaria), "Left-Handed Girl. To była ręka... diabła!" Shih-Ching Tsou (Tajwan) oraz "Głos Hind Rajab" Kaouther Ben Hani (Tunezja).

Oscary zostaną wręczone w marcu

Nominacje do 98. Oscarów zostaną ogłoszone 22 stycznia 2026 r.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 15 marca w Dolby Theatre w Hollywood. Galę poprowadzi Conan O’Brien.