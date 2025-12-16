Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące wykrycia bakterii Salmonella w partii jajek pochodzących z fermy w Bestwince. Spożycie zanieczyszczonych jaj może prowadzić do poważnego zatrucia pokarmowego.

GIS ostrzega: Salmonella w partii jajek. Produkt wycofany ze sklepów / Shutterstock

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną, bakterie Salmonella wykryto w 3 z 5 próbek treści oraz w 2 z 5 próbek na powierzchni jaj z określonej partii. Chodzi o produkt: Świeże jaja z chowu ściółkowego, 10 sztuk, numer partii/data minimalnej trwałości: 05.01.2026, producent: BESTFARM Ferma Drobiu Bestwinka - Janusz Matyjasik, ul. Dworkowa 22, 43-512 Bestwinka, zakład pakowania jaj: PL-24025908.

Po wykryciu zagrożenia producent natychmiast podjął działania zmierzające do wycofania kwestionowanej partii jajek ze sklepów.

Według informacji GIS, produkt nie znajduje się już w sprzedaży. Trwają dodatkowe badania jaj pochodzących ze wszystkich stad w kierunku obecności pałeczek Salmonella - wyniki mają być znane wkrótce.

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że spożycie jaj zanieczyszczonych Salmonellą, zwłaszcza bez odpowiedniej obróbki termicznej, wiąże się z ryzykiem poważnego zatrucia pokarmowego.

Konsumenci, którzy zakupili wskazaną partię, powinni zwrócić produkt do sklepu.

"Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem" - ostrzega GIS.

Jak rozpoznać objawy zatrucia Salmonellą?

Salmonella to bakteria, która jest jedną z najczęstszych przyczyn zatruć pokarmowych w Polsce i na świecie. Do zakażenia dochodzi najczęściej po spożyciu skażonej żywności, zwłaszcza surowych lub niedogotowanych jaj, mięsa drobiowego, mleka oraz nieumytych warzyw i owoców.

Objawy zakażenia pojawiają się zazwyczaj w ciągu kilku godzin do trzech dni po spożyciu skażonego produktu. Do najczęstszych należą: biegunka, bóle brzucha, gorączka, nudności i wymioty. W większości przypadków choroba ustępuje samoistnie, jednak szczególnie narażone na powikłania są dzieci, osoby starsze oraz osoby z obniżoną odpornością.