Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy górniczej, która wprowadza szerokie osłony dla odchodzących z pracy pracowników przedsiębiorstw górniczych. Nowe przepisy obejmą nie tylko górników, ale także pracowników administracji i zakładów specjalistycznych działających w branży.

Nowelizacja ustawy przewiduje m.in. osłony dla pracowników odchodzących z przedsiębiorstw górniczych. Zgodnie z nowymi przepisami, uprawnieni będą mogli skorzystać z urlopów górniczych oraz urlopów dla części innych pracowników, z zachowaniem 80 proc. wynagrodzenia obliczanego jak za urlop wypoczynkowy, bez obowiązku wykonywania pracy. Przewidziano także jednorazowe odprawy w wysokości 170 tys. zł netto, zwolnione z podatku.

Ustawa obejmie wszystkich pracowników branży

Odprawy i urlopy osłonowe będą przysługiwać nie tylko pracownikom Polskiej Grupy Górniczej, Południowego Koncernu Węglowego i Węglokoksu Kraj, ale także Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz - w przyszłości - Bogdanki. Nowelizacja rozszerza zakres ochrony na wszystkich pracowników przedsiębiorstw górniczych, a nie tylko na osoby zatrudnione bezpośrednio w zakładach górniczych, jak przewidywała pierwotna wersja projektu.

Minister w kancelarii prezydenta Karol Rabenda podkreślił, że ustawa nie jest idealna, a po rozmowach ze stroną społeczną prezydent Karol Nawrocki zapowiedział inicjatywę dalszych zmian. "Nie można doprowadzić do sytuacji, gdzie pracownicy jednej branży będą różnie traktowani w Polsce" - napisał Rabenda na portalu X.

Dzięki nowelizacji z osłon będą mogli skorzystać także pracownicy administracji oraz wyspecjalizowanych zakładów, takich jak jednostki remontowe czy inwestycyjne działające w obrębie spółek górniczych.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2026 roku. Termin jest istotny ze względu na procedury związane m.in. z rozpoczęciem z tą datą likwidacji kopalni Bobrek spółki Węglokoks Kraj, a także zaplanowane przez Polską Grupę Górniczą łączenie ruchów Bielszowice i Halemba kopalni Ruda.

Koszty likwidacji kopalń

W Ocenie Skutków Regulacji projektowanej nowelizacji oszacowano, że koszt likwidacji kopalń węgla kamiennego w ciągu najbliższych 10 lat wyniesie 11,275 mld zł. Wskazano, że spośród 44 tys. pracowników PGG, PKW i Węglokoksu Kraj z urlopu górniczego skorzysta 3,5 tys. osób, a z urlopu dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla 240 osób.

W przypadku JSW oszacowano, że z urlopu górniczego skorzysta 3 tys. osób, a z urlopu dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla 103 osoby, przy zatrudnieniu ponad 32 tys. osób na koniec 2024 roku. 