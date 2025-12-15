Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy górniczej, która wprowadza szerokie osłony dla odchodzących z pracy pracowników przedsiębiorstw górniczych. Nowe przepisy obejmą nie tylko górników, ale także pracowników administracji i zakładów specjalistycznych działających w branży.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy górniczej / Rafał Guz / PAP

Nowelizacja ustawy przewiduje m.in. osłony dla pracowników odchodzących z przedsiębiorstw górniczych. Zgodnie z nowymi przepisami, uprawnieni będą mogli skorzystać z urlopów górniczych oraz urlopów dla części innych pracowników, z zachowaniem 80 proc. wynagrodzenia obliczanego jak za urlop wypoczynkowy, bez obowiązku wykonywania pracy. Przewidziano także jednorazowe odprawy w wysokości 170 tys. zł netto, zwolnione z podatku.

Ustawa obejmie wszystkich pracowników branży

Odprawy i urlopy osłonowe będą przysługiwać nie tylko pracownikom Polskiej Grupy Górniczej, Południowego Koncernu Węglowego i Węglokoksu Kraj, ale także Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz - w przyszłości - Bogdanki. Nowelizacja rozszerza zakres ochrony na wszystkich pracowników przedsiębiorstw górniczych, a nie tylko na osoby zatrudnione bezpośrednio w zakładach górniczych, jak przewidywała pierwotna wersja projektu.

Minister w kancelarii prezydenta Karol Rabenda podkreślił, że ustawa nie jest idealna, a po rozmowach ze stroną społeczną prezydent Karol Nawrocki zapowiedział inicjatywę dalszych zmian. "Nie można doprowadzić do sytuacji, gdzie pracownicy jednej branży będą różnie traktowani w Polsce" - napisał Rabenda na portalu X.